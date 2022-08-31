«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче группового этапа Кубка России
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
Встреча в Грозном завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей голы забили Кирилл Фольмер (26-я минута), Лечи Садулаев (32), Владимир Ильин (51). В составе «Оренбурга» отличился Владимир Сычевой (77).
Во втором туре группового раунда Кубка России грозненцы 13 сентября сыграют в гостях с московским «Динамо». «Оренбург» на следующий день на выезде встретится с «Ростовом».
Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой лиги и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.