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31 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» обыграл «Динамо» в матче группового этапа Кубка России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболисты «Ростова» обыграли московское «Динамо» в матче первого тура группового этапа Кубка России.

Ростов
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Дубль оформил Егор Голенков (23-я и 43-я минуты). Первый мяч форвард забил с пенальти.

Во втором туре Кубка России «Динамо» 13 сентября примет грозненский «Ахмат», а «Ростов» на следующий день проведет домашний матч с «Оренбургом».

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой лиги и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

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