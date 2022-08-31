«Ростов» обыграл «Динамо» в матче группового этапа Кубка России
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболисты «Ростова» обыграли московское «Динамо» в матче первого тура группового этапа Кубка России.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболисты «Ростова» обыграли московское «Динамо» в матче первого тура группового этапа Кубка России.
Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Дубль оформил Егор Голенков (23-я и 43-я минуты). Первый мяч форвард забил с пенальти.
Во втором туре Кубка России «Динамо» 13 сентября примет грозненский «Ахмат», а «Ростов» на следующий день проведет домашний матч с «Оренбургом».
Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой лиги и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.