Занялись группами: как прошел первый тур нового формата Кубка России

В последние два дня августа прошли очередные матчи розыгрыша Кубка России, в который вступили клубы премьер-лиги. Они провели первые туры групповых этапов. Впервые в истории этого турнира он проводится по олимпийской системе с матчами на вылет. 30 августа московский «Спартак» стартовал с домашней победы над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

Остальные игры прошли 31-го. В них «Краснодар» взял верх в гостях над «Химками» (2:0), ЦСКА выиграл московское дерби у «Торпедо» (2:0), петербургский «Зенит» победил в родных стенах воронежский «Факел» (2:0), московский «Локомотив» уступил на выезде «Пари Нижний Новгород» (0:2), а столичное «Динамо» неудачно съездило к «Ростову» (0:2).

В другой сетке на вылет, где между собой бьются клубы низших профессиональных лиг и любительские коллективы, продолжается триумф представителей Медийной лиги. Вторую победу одержал «Амкал», обыгравший «Тверь» (1:0).

Группа А

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа A, 31.08.2022, 18:30 Нижний Новгород 2 Локомотив 0

Почти во всех восьми матчах первого тура группового этапа команды выставляли откровенно резервные или вообще смешанные составы. Это делалось, чтобы проверить запасных, а заодно дать отдохнуть основе перед важными играми выходных в рамках восьмого тура чемпионата России.

При этом московский «Локомотив» и скамейку имеет очень солидную, поэтому нельзя сказать, что стартовый состав на игру в Нижнем Новгороде сильно уступал тому, что выходил в последних играх РПЛ. Но это не помогло «железнодорожникам». После двух побед в чемпионате команда вроде бы начала выходить из кризиса, но это вызывало вопросы, так как обыграны были крайне слабые «Химки» (3:0) и «Оренбург» (5:1).

А выезд к относительно крепкому «Пари Нижнему Новгороду» привел к фиаско. В первом тайме два гола Виктора Александрова фактически сделали волжанам игру. Двумя часами ранее «Краснодар» уверенно взял верх над «Химками». Подмосковный клуб вновь терпит бедствие. Он удивил публику успешным началом чемпионата, но зачем-то без объяснения причин уволил главного тренера Сергея Юрана. Сменивший его Николай Писарев проиграл все матчи — три в чемпионате и кубковый с «Краснодаром». Уже после второго проигрыша в чемпионате специалиста начал критиковать член наблюдательного совета «Химок», депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков. Он говорил, что игры нет, и, если ситуация не будет исправлена, то тренер может быть уволен.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа A, 31.08.2022, 16:30 Химки 0 Краснодар 2

После проигрыша в Кубке «Краснодару» из VIP-ложи «Арены Химки» вышел совладелец подмосковного клуба Туфан Садыгов, который проследовал в ту часть стадиона, где расположен офис оперативного руководства. Через три часа Терюшков сообщил «Спорт-Экспрессу», что с Писаревым расторгнут контракт. Его сменил Спартак Гогниев, в прошлом сезоне запомнившийся яркой работой в первой лиге с владикавказской «Аланией», которая с не самым сильным составом играла в атакующий футбол, боролась за выход в РПЛ и дошла до полуфинала Кубка России.

Что касается «Краснодара», то «быки» продолжают победное шествие, начатое в чемпионате.

— Мы всегда настроены биться за победу и в чемпионате, и в Кубке, — заявил «Известиям» защитник «Краснодара» Александр Черников. — Была проведена определенная ротация состава, но это нормально. У нас нет деления на основных и запасных игроков. Те парни, которые вышли на поле против «Химок», продемонстрировали, что они готовы доказывать и биться за место в основе. Мы хорошо комбинировали, и выиграли.

Группа B

Изначально этот квартет казался самым интересным, так как в нем очутились «Спартак» и «Зенит», что гарантирует еще два топ-матча. А пока они начали с домашних побед. «Спартак» провел непростую игру против «Крыльев». И красно-белые, и самарцы выпустили смешанные составы, создавали моменты, но чуть точнее оказался столичный клуб. Единственный гол забил молодой Павел Мелешин, сын многократного чемпиона России в составе «Спартака» второй половине 1990-х годов Алексея Мелешина.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа B, 31.08.2022, 19:00 Зенит 2 Факел 0

«Зенит» уверенно справился с «Факелом», выиграв со счетом 2:0. Оба гола забил Маттео Касьерра, в прошлом сезоне один из главных творцов серебряного триумфа «Сочи», но после переезда в Питер пока не очень ровно выступающий. Теперь два фаворита группы готовятся к очному матчу в чемпионате. В воскресенье вечером «Спартак» примет на своем поле «Зенит».

— У нас были изменения в составе, и у «Крыльев» тоже, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Спартака» Никита Чернов. — Понятно, что через несколько дней уже игры чемпионата, поэтому всем надо дать практику. Мне нравится новый формат Кубка. Чем больше игр — тем лучше. Тем более, для тех, кто получает мало времени на поле. И хорошо, что будем много играть с «Зенитом». Всегда хочется побольше играть с хорошими командами. Думаю, «Зенит» — не исключение.

Группа C

Матчи этой группы закрывали программу первого тура поздним вечером среды. Грозненский «Ахмат» уверенно обыграл дома «Оренбург» (3:1). А встреча «Ростова» и «Динамо», пожалуй, была центральной. Хотя обе команды, как и остальные, выставили полурезервные составы.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа C, 31.08.2022, 21:00 Ростов 2 Динамо 0

При этом «Динамо» выпустило в основе одну из главных своих звезд — полузащитника Арсена Захаряна, по которому с прошлой недели ведутся переговоры о его переходе в лондонский «Челси». Игра с «Ростовом» еще теоретически может стать для 19-летнего игрока бело-голубых последней за клуб, но все больше и больше поступает информации, что трансфер в английскую команду сорвется из-за сложностей с международными платежами российским юридическим лицам, оказавшимся под санкциями.

До закрытия трансферного окна осталось меньше суток. И шансов оформить в срок переход Захаряна все меньше и меньше. На фоне этой ситуации он провел неплохой матч в Кубке, но это не помогло динамовцам. Дубль Егора Голенкова в первом тайме принес подопечным Валерия Карпина победу.

Стоит отметить небывалый для Ростова-на-Дону в этом сезоне ажиотаж на трибунах. С момента появления перед чемпионатом мира «Ростов-Арены» на домашние матчи желто-синих почти всегда приходило минимум 20 тыс. зрителей. Из-за введения в РПЛ Fan Id и последующего бойкота фанатов в первых матчах чемпионата в нынешнем сезоне на Дону приходило меньше 10 тыс. Поскольку Fan Id еще не распространили на Кубок России, в среду пришло почти 30 тыс.

Группа D

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа D, 31.08.2022, 17:00 Торпедо 0 ЦСКА 2

Игровой день начался с домашней победы екатеринбургского «Урала» над «Сочи» (2:0).

А ближе к вечеру ЦСКА уверенно справился с «Торпедо» (2:0).

Обе команды также играли полурезервными составами, и идущие внизу таблицы чемпионата «автозаводцы» не смогли ничего противопоставить армейцам. Голы забили молодой Никита Ермаков и редко попадающий в стартовый состав Адольфо Гайч.

— Для меня Кубок России — возможность больше играть, — сказал Гайч. — Очень важно иметь игровую практику. Рад, что удалось забить гол. Это турнир особого накала, в котором мне очень нравится выступать.

Медиалига наступает

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. 2-й раунд, 30.08.2022, 16:00 Текстильщик 1 2DROTS 1 П 5:3

Не менее интересные дела на этой неделе случились в другой сетке Кубка России, где соревнуются команды из низов профессионального футбола и любителей. Там были сыграны матчи 1/128 финала. РФС пошел в этом году на неординарный шаг, позволив заявиться на турнир представителям ставшей крайне популярной Медиалиги. Ее клубы набирают составы из блогеров и профессиональных футболистов, которые либо завершили карьеры, либо не трудоустроены в клубах.

Еще в начале года матчи их внутренних соревнований стали собирать количество зрителей на трибунах, иногда даже превышающее игры РПЛ. Также они быстро стали собирать громадное количество просмотров в соцсетях и на YouTube. Главными ньюсмейкерами стали команды «Амкал» и 2DROTS.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. 2-й раунд, 31.08.2022, 13:00 Тверь 0 Амкал 1

Их дебюта в Кубке России ждали особенно. И они не разочаровали. В середине августа в 1/256 финала обе команды обыграли соперников из профессиональной второй лиги. «Амкал» взял верх над красногорским «Зорким». После ничьи 1:1 в основное время была победа по пенальти 8:7. 2DROTS разгромил дома «Чертаново» (3:0). В следующей стадии они продолжили радовать своих поклонников. Правда, 2DROTS чуть-чуть не дожал ивановский «Текстильщик», после ничьи 1:1 проиграв по пенальти 3:5. Но «Амкал» прошел дальше, обыграв в гостях «Тверь» (1:0).