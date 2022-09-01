Уткин раскритиковал новый формат Кубка России: «Сделан, чтобы завести деньги в клубы РПЛ»

«Поймите меня правильно. Я не фанат Медиалиги. В первом сезоне я видел один матч — финальный. В этом нет снобизма, правда — просто это в тысячу раз интереснее, если быть участником. Именно поэтому воскресенья я провожу в Медведково, где играют две команды Эгриси.



К чему я это? Всю среду смотрел один за другим матчи Кубка России. И как по мне, матчи 1/128 с участием “Амкала” и “2DROTS” в сравнении с матчами группового турнира команд Премьер-лиги выглядят как качественный фастфуд (не деликатес, да) в сравнении с жеваной бумагой.



Кубок — это навылет. Или ты соперника, или он тебя. Кубок — это шанс. Шанс прорваться из любой дыры, но для этого надо играть наотмашь. В матчах “Амкала” и “2DROTS” это было. А потом я смотрел вчера до поздней ночи все, что полезло в программу, и больше этого не видел.



На самом деле Кубок в его нынешнем виде сделан, чтобы завести деньги в клубы РПЛ. А смотреть интереснее на босоту, которая режется на вылет. Каждый матч», — написал Уткин в телеграме.