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Футбол. Кубок России. Все результаты
17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» по пенальти обыграл «Химки» в матче Кубка России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» в серии пенальти победили подмосковные «Химки» в матче второго тура группового этапа Кубка России.

Нижний Новгород
ХимкиКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи группы А, прошедшей в Нижнем Новгороде, завершилось со счетом 1:1. У хозяев отличился Тимур Сулейманов (83-я минута), у гостей — Денис Глушаков (85). В серии пенальти точнее были игроки «Нижнего Новгорода» — 5:3. На 86-й минуте с поля был удален футболист подмосковной команды Илья Камышев.

«Нижний Новгород» набрал 5 очков и лидирует в таблице группы, «Химки» с 1 очком находятся на третьем месте. Другой матч второго тура в группе А «Локомотив» — «Краснодар» состоится в среду.

Регламентом Кубка России на групповом этапе не предусмотрены ничейные результаты. Если по истечении основного времени счет равный, назначается серия пенальти. Победитель получает 2 очка, проигравший — 1.

В третьем туре группового этапа Кубка России «Химки» примут 28 сентября «Локомотив», «Краснодар» в тот же день на своем поле сыграет с «Нижним Новгородом».

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой лиги и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

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