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Футбол. Кубок России. Все результаты
10:19 (мск), источник: ТАСС

Матч «Локомотив» — «Краснодар» и еще четыре игры продолжат второй тур Кубка России

В среду также пройдут игры «Сочи» — «Торпедо», «Крылья Советов» — «Зенит», «Ростов» — «Оренбург» и ЦСКА — «Урал».

Локомотив
Краснодар
Зенит
Крылья Советов
Ростов
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ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Программа второго тура группового этапа Фонбет — Кубка России по футболу для команд Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в среду пятью матчами. В этот день состоятся игры «Локомотив» — «Краснодар», «Сочи» — «Торпедо», «Крылья Советов» — «Зенит», «Ростов» — «Оренбург» и ЦСКА — «Урал».

Футбол

Кубок России 2022/2023
Группа A, 14.09.2022, 15:00

Локомотив-Краснодар-

В центральной встрече дня московский «Локомотив» примет на своем поле «Краснодар» в матче группы А, игра пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 15:00 мск. В первом туре «Локомотив» на выезде уступил «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:2, «Краснодар» в гостях победил подмосковные «Химки» (2:0). 13 сентября нижегородская команда дома в серии пенальти победила «Химки» (1:1, 5:3) в матче второго тура. «Пари НН» занимает первое место в группе А, набрав пять очков в двух матчах, следом идут «Краснодар» (3), «Химки» (0) и «Локомотив» (0).

«Локомотив» подходит к игре с серией из трех поражений подряд во всех турнирах, ранее команда также уступила воронежскому «Факелу» (0:2) и грозненскому «Ахмату» (1:2) в РПЛ. Перед матчем против «Факела» «Локомотив» объявил об уходе из тренерского штаба немецкого специалиста Марвина Комппера, после этого вопросами формирования тренерского штаба, подготовкой команды и определением состава на игру стал полностью заниматься главный тренер Йозеф Циннбауэр.

Старт в РПЛ у «Локомотива» получился неудачным, московская команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав девять очков в девяти матчах. «Краснодар» с 17 очками располагается на четвертой позиции. В девятом туре чемпионата России команда на выезде проиграла ЦСКА со счетом 1:4. Это поражение стало для «Краснодара» первым с 23 июля, когда команда уступила «Спартаку» (1:4).

Футбол

Кубок России 2022/2023
Группа B, 14.09.2022, 17:30

Крылья Советов-Зенит-

«Ростов» на своем поле примет «Оренбург» в матче группы С, встреча начнется в 17:30 мск. Ранее ростовчане победили дома московское «Динамо» (2:0), оренбуржцы на выезде уступили «Ахмату» (1:3). 13 сентября «Динамо» дома победило «Ахмат» со счетом 2:1. После в группе С лидирует «Ростов» (3), вторым идет «Динамо» (3), третьим — «Ахмат» (3), «Оренбург» (0) замыкает таблицу.

Также в среду состоятся матчи группы D. «Сочи» на своем поле примет московское «Торпедо», ЦСКА дома встретится с екатеринбургским «Уралом». В первом туре ЦСКА в гостях победил «Торпедо» (2:0), а «Сочи» на выезде уступил «Уралу» (0:2). Петербургский «Зенит» 14 сентября на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в матче группы B, завершится второй тур игрой «Спартак» — «Факел», которая состоится в четверг.

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«Амкал» продолжает путь в Кубке России

В даты матчей группового этапа Кубка России для клубов РПЛ проходят игры третьего раунда «пути регионов», 14 сентября команда блогеров «Амкал» сыграет в Санкт-Петербурге с местной «Звездой», встреча пройдет на стадионе «Смена» и начнется в 13:00 мск. В первом раунде «Амкал» прошел «Зоркий», основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти блогеры оказались сильнее со счетом 8:7. Во второй раунде «Амкал» со счетом 1:0 выиграл у «Твери». Ранее в Кубке России выступала еще одна команда блогеров 2DROTS («Тудротс»). На первом этапе она прошла «Чертаново» (3:0), но во втором раунде уступила ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти (1:1, 3:5).

Футбол

Кубок России 2022/2023
Путь регионов. 3-й раунд, 14.09.2022, 13:00

Амкал-Звезда СПб-

Обновленный Кубок России состоит из двух стадий: первая проходит с августа по декабрь 2022 года и делится на «путь РПЛ» и «путь регионов». Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года. В розыгрыше Кубка России впервые будет применена система Double elimination («дабл элиминейшн», вылет из турнира после двух поражений).

В «пути РПЛ» 16 команд лиги разбиты на четыре группы по четыре команды, клубы проведут шесть туров по круговой системе. Очки в матчах начисляются следующим образом: за победу в основное время — три очка, за ничью в основное время и победу в серии пенальти — два очка, за ничью в основное время и поражение в серии пенальти — одно очко, за поражение в основное время очки не начисляются. Команды, занявшие первые и вторые места, выйдут в «плей-офф РПЛ», клубы, ставшие третьими, попадут в «плей-офф пути регионов», а худшие команды в квартетах завершат выступление в турнире. «Плей-офф РПЛ» начнется с четвертьфиналов, на этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют со вторыми. На каждой стадии плей-офф верхней сетки проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию нижней сетки.

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» сыграют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встретятся с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях. В финальном матче Кубка России сыграют победители «плей-офф РПЛ» и «плей-офф пути регионов».

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». Финал нынешнего розыгрыша запланирован на 11 июня 2023 года. Место проведения решающей игры будет определено позднее.

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