Команда блогеров «Амкал» уступила «Звезде» по пенальти и выбыла из Кубка России по футболу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Команда блогеров «Амкал» из Москвы в серии пенальти уступила петербургской «Звезде» в матче третьего раунда Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в среду на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки «Звезды» — 4:2.

В основное время у «Амкала» голы забили Сергей Киряков (15-я минута) и Виктор Блатов (88). У «Звезды» отличились Никита Першин (24) и Дмитрий Великородный (45). Защитник «Амкала» Антон Карпов получил две желтые карточки и был удален с поля на 83-й минуте.

Главным тренером «Звезды» является бывший футболист московских «Динамо» и «Спартака» Дмитрий Комбаров, он возглавил клуб из Санкт-Петербурга 4 июля. «Звезда» занимает второе место в группе 2.1 Второй лиги (третий по силе дивизион чемпионата России), после девяти игр команда набрала 17 очков.

Соперник «Звезды» в четвертом раунде определится по итогам жеребьевки. Начиная со следующей стадии в «пути регионов» будут принимать участие команды Мелбет — Первой лиги, второго по силе дивизиона чемпионата страны. «Амкал» был последней командой блогеров, выступающей в Кубке России. Другой представитель Медиалиги, 2DROTS («Тудротс»), на выезде уступил ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти со счетом 3:5 (основное время — 1:1) во втором раунде.