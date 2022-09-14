«Амкал» подаст протест на судейство в матче со «Звездой»

Основное время матча «Амкал» — «Звезда», прошедшего в Санкт-Петербурге в среду, завершилось со счетом 2:2, по пенальти со счетом 4:2 победу одержала «Звезда».
На 23-й минуте при счете 1:0 в пользу «Амкала» петербургский клуб получил право на штрафной удар вблизи ворот соперника, который без свистка арбитра исполнил Никита Першин и забил мяч.
Бывший судья Игорь Федотов в своем Telegram-канале заявил, что этот мяч нельзя было засчитывать.
«Ну все, подаем протест», — написал Попков в Telegram в ответ на комментарий Федотова.
По мнению Попкова, в игре было несколько спорных эпизодов: «До матча ходили слухи, что ФК “Звезда” достаточно неплохо умеет работать с судьями. Если после игры с “Зорким” у нас был один спорный эпизод, в котором арбитр ошибся — и это подтвердили, то в первом тайме этой игры у меня уже момента 4−5 набралось. Буду писать письма в РФС. Посмотрим, что ответят».