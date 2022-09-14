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Футбол. Кубок России. Все результаты
16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амкал» подаст протест на судейство в матче со «Звездой»

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Основатель любительского футбольного клуба «Амкал» Герман Попков заявил, клуб что подаст протест на судейство в матче 1/64 финала Кубка России против петербургской «Звезды».

Амкал
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Источник: ФК "Амкал"

Основное время матча «Амкал» — «Звезда», прошедшего в Санкт-Петербурге в среду, завершилось со счетом 2:2, по пенальти со счетом 4:2 победу одержала «Звезда».

На 23-й минуте при счете 1:0 в пользу «Амкала» петербургский клуб получил право на штрафной удар вблизи ворот соперника, который без свистка арбитра исполнил Никита Першин и забил мяч.

Бывший судья Игорь Федотов в своем Telegram-канале заявил, что этот мяч нельзя было засчитывать.

«Ну все, подаем протест», — написал Попков в Telegram в ответ на комментарий Федотова.

По мнению Попкова, в игре было несколько спорных эпизодов: «До матча ходили слухи, что ФК “Звезда” достаточно неплохо умеет работать с судьями. Если после игры с “Зорким” у нас был один спорный эпизод, в котором арбитр ошибся — и это подтвердили, то в первом тайме этой игры у меня уже момента 4−5 набралось. Буду писать письма в РФС. Посмотрим, что ответят».

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