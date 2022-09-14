«Амкал» подаст протест на судейство в матче со «Звездой»

По мнению Попкова, в игре было несколько спорных эпизодов: «До матча ходили слухи, что ФК “Звезда” достаточно неплохо умеет работать с судьями. Если после игры с “Зорким” у нас был один спорный эпизод, в котором арбитр ошибся — и это подтвердили, то в первом тайме этой игры у меня уже момента 4−5 набралось. Буду писать письма в РФС. Посмотрим, что ответят».