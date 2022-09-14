«Сочи» проиграл «Торпедо» в домашнем матче Кубка России

На 21-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Амир Батырев. На 54-й минуте нападающий «Торпедо» Давид Караев сравнял счёт. Через шесть минут форвард Игорь Лебеденко вывел московскую команду вперёд. На 75-й минуте встречи полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев установил итоговый счёт.

Московское «Торпедо» набрало три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы D Кубка России сезона-2022/2023. «Сочи» (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе D являются «Урал» (3) и московский ЦСКА (3). Действующий обладатель Кубка России — московский «Спартак».