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17:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья Советов» — «Зенит»: Пиняев и Иван выйдут на поле с первых минут

«Крылья Советов» и «Зенит» объявили составы на матч 2-го тура группового этапа Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Кубок России 2022/2023
Группа B, 14.09.2022, 17:30

Крылья Советов2Зенит0

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Барач, Зотов, Пиняев, Бабкин, Витюгов, Хубулов, Цыпченко, Шитов.

Запасные: Ломаев, Фролов, Солдатенков, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Липовой, Чиркович, Рахманович, Хлусов, Глушенков.

«Зенит»: Иван, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой, Сутормин, Ерохин, Мантуан, Клаудиньо, Бакаев, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Королев, Родригао, Караваев, Ким, Д. Сергеев, Кузяев, Мостовой, И. Сергеев.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится сегодня, 14 сентября, начало — в 17.30 (мск).

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