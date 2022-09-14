«Крылья Советов» — «Зенит»: Пиняев и Иван выйдут на поле с первых минут
«Крылья Советов» и «Зенит» объявили составы на матч 2-го тура группового этапа Кубка России.
Крылья Советов
ЗенитКубок России: результаты и календарь
«Крылья Советов» и «Зенит» объявили составы на матч 2-го тура группового этапа Кубка России.
«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Барач, Зотов, Пиняев, Бабкин, Витюгов, Хубулов, Цыпченко, Шитов.
Запасные: Ломаев, Фролов, Солдатенков, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Липовой, Чиркович, Рахманович, Хлусов, Глушенков.
«Зенит»: Иван, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой, Сутормин, Ерохин, Мантуан, Клаудиньо, Бакаев, Кассьерра.
Запасные: Кержаков, Королев, Родригао, Караваев, Ким, Д. Сергеев, Кузяев, Мостовой, И. Сергеев.
Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится сегодня, 14 сентября, начало — в 17.30 (мск).