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17:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Краснодар» в матче Кубка России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Московский «Локомотив» в серии пенальти обыграл «Краснодар» в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу.

Локомотив
Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи группы А, прошедшей в Москве, завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Вильсон Изидор (6-я минута) и Джирано Керк (58). У гостей мячи забили Вячеслав Литвинов (12) и Джон Кордоба (20). В серии пенальти точнее оказались железнодорожники — 3:1. Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков отразил 2 удара с точки.

Регламентом Кубка России на групповом этапе не предусмотрены ничейные результаты. Если по истечении основного времени счет равный, назначается серия пенальти. Победитель получает 2 очка, проигравший — 1.

«Краснодар» с четырьмя очками занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив», набравший два очка, располагается на третьей строчке.

В третьем туре Кубка России «Локомотив» на выезде сыграет с подмосковными «Химками», а «Краснодар» примет «Нижний Новгород».

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2:2
По пенальти: 0:0Основное время: 2:2 (1:2)
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