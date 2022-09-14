«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Краснодар» в матче Кубка России

Основное время встречи группы А, прошедшей в Москве, завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Вильсон Изидор (6-я минута) и Джирано Керк (58). У гостей мячи забили Вячеслав Литвинов (12) и Джон Кордоба (20). В серии пенальти точнее оказались железнодорожники — 3:1. Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков отразил 2 удара с точки.

Регламентом Кубка России на групповом этапе не предусмотрены ничейные результаты. Если по истечении основного времени счет равный, назначается серия пенальти. Победитель получает 2 очка, проигравший — 1.

«Краснодар» с четырьмя очками занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив», набравший два очка, располагается на третьей строчке.