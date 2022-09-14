Федун и Алекперов отказались от 6 млрд рублей за продажу «Спартака». Деньги останутся у клуба, но могут быть потрачены только на инфраструктуру

Бывшие главные акционеры красно-белых Леонид Федун и Вагит Алекперов должны были получить более 6 миллиардов рублей (около 98,4 миллиона евро) за продажу клуба и инфраструктурных объектов.

По решению Федуна и Алекперова в договор о продаже акций и спортсооружений включен пункт, согласно которому «Спартак» оставляет указанную сумму за собой, но имеет право тратить ее только на развитие инфраструктуры, а не на трансферы и другие нужды команды.