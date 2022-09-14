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Футбол. Кубок России. Все результаты
19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче Кубка России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Ростов
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Егор Голенков (52-я и 85-я минуты), также отличился Кирилл Щетинин (90+4). У гостей отличился Михаил Сиваков (88).

На 63-й минуте из-за травмы был заменен вратарь «Ростова» Никита Медведев. Вместо его на поле вышел Сергей Песьяков. Голенков вышел на первое место в списке бомбардиров текущего турнира. В активе 23-летнего нападающего четыре гола в двух матчах Кубка России.

После двух туров «Ростов» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы С, далее идут московское «Динамо» (3 очка), грозненский «Ахмат» (3) и «Оренбург» (0).

В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях с «Ахматом», а «Оренбург» примет «Динамо».

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3:1
Первый тайм: 0:0
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