«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче Кубка России

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Егор Голенков (52-я и 85-я минуты), также отличился Кирилл Щетинин (90+4). У гостей отличился Михаил Сиваков (88).

На 63-й минуте из-за травмы был заменен вратарь «Ростова» Никита Медведев. Вместо его на поле вышел Сергей Песьяков. Голенков вышел на первое место в списке бомбардиров текущего турнира. В активе 23-летнего нападающего четыре гола в двух матчах Кубка России.

После двух туров «Ростов» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы С, далее идут московское «Динамо» (3 очка), грозненский «Ахмат» (3) и «Оренбург» (0).