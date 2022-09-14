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19:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА вырвал победу у «Урала» на последней минуте

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА переиграл екатеринбургский «Урал» в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы D, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев свои первые голы за команду забили защитники Виллиан Роша (77-я минута) и Милан Гайич (90+3). У гостей отличился Александр Юшин (86).

ЦСКА, набравший 6 очков, лидирует в группе. «Урал» с 3 очками располагается на второй строчке. Следом идут московское «Торпедо» (3) и «Сочи» (0).

В следующем туре ЦСКА примет «Сочи», а «Урал» — «Торпедо».

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2:1
Первый тайм: 0:0
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