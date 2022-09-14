«Крылья Советов» нанесли поражение «Зениту» в матче Кубка России

По ходу матча команды периодически обменивались опасными атаками и не единожды попадали в каркас ворот. На 77-й минуте матча Клаудиньо получил вторую жёлтую в матче и оставил «Зенит» в меньшинстве. На 83-й минуте матча полузащитник Дмитрий Цыпченко сумел вывести хозяев вперёд. На 93-й минуте Максим Глушенков укрепил преимущество своей команды после передачи Цыпченко. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Крыльев» — 2:0.