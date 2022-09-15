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Футбол. Кубок России. Все результаты
17:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — «Факел»: Мевля дебютирует в составе красно-белых

«Спартак» на своем поле примет «Факел» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Спартак
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Источник: ФК "Спартак"

Стали известны составы команд на эту встречу.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Мевля, Маслов, Рассказов, Классен, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Мелешин.

Запасные: Селихов, А. Шитов, Волков, Чернов, Рыбус, Хлусевич, Денисов, Умяров, Вит. Шитов, Зиньковский, Соболев.

«Факел»: Городовой, Божин, Смирнов, Дашаев, Черняков, Шаваев, Акбашев, Мастерной, Магаль, Максимов, Ивахнов.

Запасные: Свинов, Брызгалов, Суслов, Морозов, Квеквескири, Мендель, Дмитриев, Шляков, Калинин, Черов, Аппаев, Ершов, Гонгадзе.

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