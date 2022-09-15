«Спартак» — «Факел»: Мевля дебютирует в составе красно-белых
«Спартак» на своем поле примет «Факел» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Спартак
ФакелКубок России: результаты и календарь
«Спартак» на своем поле примет «Факел» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Стали известны составы команд на эту встречу.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Мевля, Маслов, Рассказов, Классен, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Мелешин.
Запасные: Селихов, А. Шитов, Волков, Чернов, Рыбус, Хлусевич, Денисов, Умяров, Вит. Шитов, Зиньковский, Соболев.
«Факел»: Городовой, Божин, Смирнов, Дашаев, Черняков, Шаваев, Акбашев, Мастерной, Магаль, Максимов, Ивахнов.
Запасные: Свинов, Брызгалов, Суслов, Морозов, Квеквескири, Мендель, Дмитриев, Шляков, Калинин, Черов, Аппаев, Ершов, Гонгадзе.