Футболисты «Спартака» обыграли «Факел» в матче группового этапа Кубка России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:0 победил воронежский «Факел» в матче второго тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в четверг на «Открытие Банк — Арене» в Москве.

Забитыми мячами отметились Павел Мелешин (4-я минута), Квинси Промес (34) и Александр Соболев (76). В составе «Спартака» дебютировал словенский защитник Миха Мевля, который перешел в клуб 8 сентября. Футболисты красно-белых провели матч в форме, приуроченной к 875-летию Москвы.