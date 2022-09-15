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19:38 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» обыграли «Факел» в матче группового этапа Кубка России

Красно-белые победили со счетом 3:0.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:0 победил воронежский «Факел» в матче второго тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в четверг на «Открытие Банк — Арене» в Москве.

Забитыми мячами отметились Павел Мелешин (4-я минута), Квинси Промес (34) и Александр Соболев (76). В составе «Спартака» дебютировал словенский защитник Миха Мевля, который перешел в клуб 8 сентября. Футболисты красно-белых провели матч в форме, приуроченной к 875-летию Москвы.

«Спартак» возглавил турнирную таблицу группы B, набрав шесть очков в двух матчах. «Факел» занимает последнее, четвертое место, команда не набрала очков. В следующем туре «Спартак» примет петербургский «Зенит» 29 сентября. «Факел» в этот же день дома сыграет против «Крыльев Советов».

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