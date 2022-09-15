Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Реал Сосьедад
Омония
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Фейеноорд
Штурм
60
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах
Нант
30
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Монако
Ференцварош
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аполлон
Днепр-1
13
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЗ
Вадуц
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЧФР
Сивасспор
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Славия Пр
Балкани
32
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Жальгирис В
Базель
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Пюник
Слован Бр
20
Футбол. Еврокубки
22:00
Буде-Глимт
Цюрих
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Бетис
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
ХИК
Футбол. Еврокубки
22:00
Юнион
Мальме
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Унион Б
Футбол. Еврокубки
22:00
РФШ
Хартс
Футбол. Еврокубки
22:00
Истанбул Башакшехир
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Стяуа
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:00
Силькеборг
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Хапоэль Беэр-Шева
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22:00
Лех
Аустрия
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Ницца
Футбол. Еврокубки
22:00
Кельн
Словацко
Футбол. Еврокубки
19:45
Шериф
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Еврокубки
19:45
Мидтьюлланн
Лацио
51
Футбол. Еврокубки
19:45
Олимпиакос П
Фрайбург
03
Футбол. Еврокубки
19:45
Трабзонспор
Црвена Звезда
21
Футбол. Еврокубки
19:45
Юргорден
Мольде
32
Футбол. Еврокубки
19:45
Гент
Шэмрок Роверс
30
Футбол. Кубок России
17:30
Спартак
Факел
30
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
17:30
Спартак
Факел
30
15:00
Спартак Нч
СтавАгроСоюз
П 10:11
11
14.09
Динамо СПб
Ленинградец
П 5:4
00
14.09
Спартак Кс
Текстильщик
14
14.09
Авангард К
Спартак Тм
32
14.09
Динамо Ставрополь
Черноморец Н
12
14.09
Металлург Лп
Ротор
12
14.09
Муром
Торпедо Вл
П 1:3
00
Футбол. Кубок России. Все результаты
20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Как же вовремя победил «Спартак». Именно такой матч был нужен Абаскалю

Уверенно разобрались с «Факелом» в Кубке России. У Соболева снова красивый гол.

Спартак
ФакелКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Неужели «Спартак» проснулся? Перед матчем с «Локомотивом», за которым последует пауза на сборные, красно-белые встретились в Кубке России с «Факелом». Магия соперника за пределами Воронежа не сработала, зато «Спартак» добился, чего хотел.

Главным сюрпризом стала схема «Спартака»: Гильермо Абаскаль выбрал схему с тремя центральными защитниками и уместил в составе Павла Маслова, Миху Мевлю и Георгия Джикию. А в атаке вместе с Квинси Промесом вышел Павел Мелёшин. Логично, учитывая, что Александру Соболеву нужен отдых, а Шамар Николсон и Кейта Бальде по-прежнему недоступны (первый дисквалифицирован, второй — травмирован).

«Спартак» забил быстро. Было очевидно, что обороне «Факела» будет нелегко, но защитники задачу красно-белых только упростили. Бардаком воспользовался Мелёшин и вонзил в пустые ворота. Второй гол в двух матчах Кубка России для 18-летнего нападающего!

Гол не расслабил «Спартак» — моменты возникали только у красно-белых. Так было вплоть до 16-й минуты, когда Александру Максименко пришлось тащить после выхода один на один.

В середине тайма «Факел» забрал мяч под контроль, но остроты всё равно не хватало. «Спартак» такая картина полностью устраивала — команда Абаскаля с удовольствием контратаковала.

Обмен атаками, где опаснее был «Спартак», закономерно привёл к голу. Футболисты «Факела» умудрились допустить выход практически четыре в два, а Промес проткнул мяч в ворота. Кстати, благородно поступил Мелёшин — не стал отнимать гол у партнёра и дал мячу закатиться в сетку.

В конце первого тайма у «Спартака» появилась проблема. Под Маслова грубо подкатились, и пришлось готовить замену. Защитник, который лишь недавно окончательно восстановился после тяжёлой травмы, всё же доиграл тайм. А на второй тайм уже вышел Никита Чернов.

Во втором тайме картина игры практически не изменилась. Вдобавок у «Факела» стала бросаться в глаза проблема: команда упускала возможности для быстрых атак и давала «Спартаку» вернуться в оборону. Вскрывать защиту, распределившуюся по позициям, очевидно сложнее.

В середине второго тайма у «Факела» всё же случился всплеск. Команда даже забила гол, но его не засчитали из-за офсайда. Остальные атаки тоже к голу не привели. Зато вновь забил «Спартак». На 74-й минуте отличился Александр Соболев, который, похоже, разучился забивать некрасиво.

Под конец матча игра окончательно успокоилась. «Спартак» добился идеального счёта, и Абаскаль даже вернулся к схеме с четырьмя защитниками. А «Факел» явно подустал. Так что счёт остался прежним — 3:0.

Для «Спартака» эта победа — максимально своевременная. После двух поражений подряд красно-белые набрали три очка и теперь будут готовиться к игре с кризисным «Локомотивом». Кажется, Абаскалю был необходим именно такой матч.

Автор: Михаил Рождественский

Читайте также
Спартак
3:0
Первый тайм: 2:0
Факел
 «Убью всех, Аллаху Акбар». Американцы возненавидели Чимаева из-за фразы
Унесли на носилках на глазах у отца. Тяжёлый момент из КХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь