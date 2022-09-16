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Футбол. Кубок России. Все результаты
10:05 (мск), источник: Чемпионат.com

После вылета «Амкала» Кубок России станет скукой. До финала его спасут только два матча

Вопросы к странной системе турнира остаются.

Амкал
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Источник: Официальная группа ФК "Амкал" в VK

Сумасшедшей энергетики «Амкала» в Кубке России больше не будет. Это удивительно — одна команда (и ещё 2DROTS, но они вылетели раньше) выполняла функционал всех сотрудников РФС — заинтересовывала людей, провоцировала их покупать билеты и делала шоу. Открытость, драйв, эмоции. Независимо от города и стадиона. Независимо от соперника и стадии. Матчи «Амкала» смотрели болельщики разных клубов, за выступлениями следили. Кто-то желал неудачи, кто-то поддерживал, но главное — был интерес.

А потом пришла «Звезда». И «Амкал» достойно попрощался с Кубком. И логичный вопрос — что с этим турниром делать до весны? Смотреть на еле-еле двигающийся «Локомотив», который ставит основу, чтобы хоть где-то победить? Или второй состав «Зенита», мучающийся в игре с «Крыльями»? Одни и те же фамилии, одни и те же соперники.

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Ненароком вспоминается предложение Аршавина, который выступал против такого формата. Он считал, что куда эффективнее объединить РПЛ и ФНЛ в группы — хоть какой-то интерес. И вторые команды топов смотрелись бы более уверенно на матчах в условном Калининграде или Туле. Хотя бы разные соперники, дополнительная аудитория из регионов.

Кто-то скажет: Кубок России — это не только группа команд РПЛ. Да, «Спартак» Кострома — «Текстильщик» — очень завлекающее противостояние. Наверное, на трибуны пришли человек 500. Вряд ли эти команды почувствовали изменение формата. И даже разбирались в нём. Для них всё осталось прежним — проигрываешь и вылетаешь. А говорить о них так же мощно, как об «Амкале», никто не будет.

Вот и получается, что как минимум до весны в Кубке России, который планировали делать медийным, статусным и интересным, осталось только два ярких матча, где сыграют «Зенит» и «Спартак». Две игры, за которыми будут внимательно следить, освещать и обсуждать. В остальном останутся только какие-то локальные поводы. И вторые составы команд, которые хотят залететь повыше в чемпионате, а на Кубок особенно не рассчитывают.

Источник: РИА "Новости"

Ещё, конечно, может попасться крутая афиша финала. Или полуфинала. Но до этого очень далеко. Пока остаются проходные матчи, где команды РПЛ рубятся друг с другом в условно внутреннем турнире, а все остальные — сами по себе.

Жаль, что таких команд как «Амкал», пока так мало. И они в основном играют в Медиалиге. Кубку их присутствие точно добавило бы энергии и внимания.

Автор: Дмитрий Зимин

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