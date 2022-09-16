Генич пообещал прокомментировать матч в одних трусах, если «Локомотив» выиграет Кубок
Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» заключил спор на победу «Локомотива» в Кубке России.
ЛокомотивКубок России: результаты и календарь
Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» заключил спор на победу «Локомотива» в Кубке России.
Если «Локомотив» выиграет Кубок России в этом сезоне, то я прокомментирую матч в одних трусах — семейках. Как Гари Линекер после чемпионства «Лестера». Даже сделаю фотографию из аппаратной.
«Локомотив» в двух матчах группового турнира Кубка России набрал 2 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы A.
28 сентября в 3-м туре московский клуб сыграет с «Химками».