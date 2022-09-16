Создатель «Амкала» высказался о возможной переигровке матча со «Звездой» в Кубке России

«Появились слухи, что возможна переигровка нашего матча со “Звездой”? Потихонечку в футбольных кругах сообщают, что есть какая-то реакция на наш протест. Ожидаем. Вроде как говорят, что будет заседание КДК — теперь ждём приглашения. Если позовут, то с удовольствием сходим и обсудим. Обещали на этой неделе либо в начале следующей», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.