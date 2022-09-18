Стали известны пары 1/32 финала Кубка России
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Казанский «Рубин» встретится с ульяновской «Волгой» в матче 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Казанский «Рубин» встретится с ульяновской «Волгой» в матче 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу.
Команды Первой лиги свела жеребьевка четвертого раунда турнира, состоявшаяся в воскресенье.
Остальные результаты жеребьевки:
Команды, указанные первыми, выступят хозяевами поля. Игры пройдут с 4 по 6 октября.
Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой лиги и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.