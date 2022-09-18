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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны пары 1/32 финала Кубка России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Казанский «Рубин» встретится с ульяновской «Волгой» в матче 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Команды Первой лиги свела жеребьевка четвертого раунда турнира, состоявшаяся в воскресенье.

Остальные результаты жеребьевки:

  • «Торпедо» (Владимир) — «Акрон» (Тольятти);
  • «Ротор» (Волгоград) — «Шинник» (Ярославль);
  • «Динамо» (Владивосток) — «СКА-Хабаровск»;
  • «Кубань-Холдинг» (Краснодарский край) — «Уфа»;
  • «Космос» (Долгопрудный) — «Родина» (Москва);
  • «Черноморец» (Новороссийск) — «Енисей» (Красноярск);
  • «Тюмень» — «Волгарь» (Астрахань);
  • «Динамо» (Брянск) — «Арсенал» (Тула);
  • «Пересвет» (Домодедово) — «Балтика» (Калининград);
  • «Авангард» (Курск) — «Динамо» (Махачкала);
  • «Ставропольагросоюз» (Невинномысск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск);
  • «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Алания» (Владикавказ);
  • «Звезда» (Санкт-Петербург) — «Велес» (Москва);
  • «Текстильщик» (Иваново) — «Кубань» (Краснодар);
  • «Зенит-Ижевск» — «КАМАЗ» (Набережные Челны).

Команды, указанные первыми, выступят хозяевами поля. Игры пройдут с 4 по 6 октября.

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой лиги и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

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