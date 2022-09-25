В «Ботеве» сообщили, что игрок «Амкала» пройдёт просмотр в клубе

«Прокопьев на просмотре в “Ботеве”. Уже приехал, завтра начнёт тренироваться. Тренерский штаб будет смотреть его в качестве профессионального футболиста», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее телеграм-канал «Крысева» сообщал, что Прокоп сейчас находится на просмотре в болгарском «Ботеве». Он будет тренироваться с командой не менее одного месяца. Если Прокопьев понравится тренерскому штабу, то в январе с ним подпишут профессиональный контракт.