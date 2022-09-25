В «Ботеве» сообщили, что игрок «Амкала» пройдёт просмотр в клубе
Медиадиректор болгарского «Ботева» Сергей Расулов сообщил, что клуб взял на просмотр полузащитника медийной команды «Амкал» Михаила Прокопьева (Прокопа).
Медиадиректор болгарского «Ботева» Сергей Расулов сообщил, что клуб взял на просмотр полузащитника медийной команды «Амкал» Михаила Прокопьева (Прокопа).
«Прокопьев на просмотре в “Ботеве”. Уже приехал, завтра начнёт тренироваться. Тренерский штаб будет смотреть его в качестве профессионального футболиста», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее телеграм-канал «Крысева» сообщал, что Прокоп сейчас находится на просмотре в болгарском «Ботеве». Он будет тренироваться с командой не менее одного месяца. Если Прокопьев понравится тренерскому штабу, то в январе с ним подпишут профессиональный контракт.
Напомним, Михаил Прокопьев отметился тремя результативными передачами за «Амкал» в трёх матчах Кубка России.