Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
Ахмат
Ростов
Футбол. Кубок России
17:30
Факел
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
20:30
Спартак
Зенит
Футбол. Кубок России
28.09
Оренбург
Динамо
П 4:3
22
Футбол. Кубок России
28.09
ЦСКА
Сочи
21
Футбол. Кубок России
28.09
Краснодар
Нижний Новгород
20
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
28.09
Краснодар
Нижний Новгород
20
28.09
ЦСКА
Сочи
21
28.09
Химки
Локомотив
05
28.09
Оренбург
Динамо
П 4:3
22
28.09
Урал
Торпедо
10
15.09
Спартак
Факел
30
15.09
Спартак Нч
СтавАгроСоюз
П 10:11
11
14.09
Динамо СПб
Ленинградец
П 5:4
00
Футбол. Кубок России. Все результаты
09:09 (мск)

«Спартак» — «Зенит»: прогнозы и ставки

Сможет ли «Спартак» улучшить печальную для столичного клуба статистику личных встреч с «Зенитом».

Спартак
ЗенитКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Прогноз на матч

Очные встречи «Зенита» и «Спартака» — это всегда огонь, но есть нюанс. О плюсах и минусах нового формата Кубка сказано многое, но важно, что клубы выставят на матч не самый оптимальный вариант составов. Команды собрались после паузы на матчи сборных, ряд игроков отсутствовали, а впереди воскресные встречи 11-го тура РПЛ. «Зенит» встретится с ближайшим преследователем в таблице «Ростовом», а «Спартаку» предстоит непростой выезд в Нижний Новгород. Эти матчи точно в приоритете, а положение команд в групповом турнире Кубка не так принципиально, к тому же будет еще три тура, чтобы его улучшить, если понадобится. Однако даже если на поле тушинского стадиона выйдут дублеры, им есть что доказывать, и отдача парней в красно-белом и сине-бело-голубом будет максимальной.

В «Спартаке» за паузу в турнирах произошла эпохальная смена руководства, но на рутинной работе штаба Гильермо Абаскаля это не скажется в положительную или отрицательную сторону. Интересно, как проявит себя один из главных кубковых джокеров москвичей 18-летний Павел Мелешин, а также роль в матче экс-спартаковца Зелимхана Бакаева. В Бишкеке он провел лишь тайм, и не слишком удачно, игровой практики в составе «Зенита» ему до сих пор явно не хватало, и лично для него сегодняшний матч как раз важнейший на пути к месту в основной обойме. Почти наверняка в запасе или вообще вне заявки останутся ключевые игроки центральной оси «Зенита» — Барриос и Ловрен. Оба только присоединились к клубу после матчей сборных (колумбиец и вовсе не успеет даже потренироваться), в которых отдали много сил. Кстати, оба отметились забитыми мячами. «Спартак», который пострадал от них 4 сентября, не будет возражать.

На что ставить

«Спартак» — «Зенит»

Если говорить о раскладе сил и ожиданиях от матча, то у букмекеров «Зенит» даже в столице — явный фаворит. БК Olimpbet накануне игры предлагал поставить на победу петербуржцев с коэффициентом 1.87, а вероятность виктории «Спартака» и ничейного исхода (без учета послематчевых пенальти, предусмотренных регламентом Кубка) оценивалась в 3.97. И это несмотря на то, что пока в этом турнире спартаковцы выглядели намного лучше своего сегодняшнего соперника и лидируют в группе. Причина понятна: история очных встреч в последние годы, включая недавний матч чемпионата, слишком ярко свидетельствует о том, что «Зенит» в дуэлях со своим самым принципиальным соперником почти всегда играет лучше и добивается результата.

Однако Кубок — совершенно другая история. Если «Зенит» кубковой версии по делу проиграл в гостях самарским «Крыльям», почему он не может уступить и «Спартаку»? С учетом распределения коэффициентов привлекательно выглядит довольно осторожная ставка на то, что на этот раз с учетом всего вышесказанного красно-белым удастся по крайней мере не уступить «Зениту» в основное время матча — 1.98 на сайте и в приложении БК Olimpbet. Забитые мячи неважны, подходят два исхода из трех, «Зенит» играет в Москве и выставит второй состав, который в предыдущих матчах Кубка выглядел совсем не так ярко, как первый. Но решать вам.

Всем новым клиентам БК Olimpbet дарит приветственный бонус 1500 рублей — без условий и депозита.

Игорь Борунов

Реклама. ООО «БК “Олимп” ОГРН 1127747004648, www.olimp.bet 18+

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь