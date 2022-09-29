«Спартак» — «Зенит»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Очные встречи «Зенита» и «Спартака» — это всегда огонь, но есть нюанс. О плюсах и минусах нового формата Кубка сказано многое, но важно, что клубы выставят на матч не самый оптимальный вариант составов. Команды собрались после паузы на матчи сборных, ряд игроков отсутствовали, а впереди воскресные встречи 11-го тура РПЛ. «Зенит» встретится с ближайшим преследователем в таблице «Ростовом», а «Спартаку» предстоит непростой выезд в Нижний Новгород. Эти матчи точно в приоритете, а положение команд в групповом турнире Кубка не так принципиально, к тому же будет еще три тура, чтобы его улучшить, если понадобится. Однако даже если на поле тушинского стадиона выйдут дублеры, им есть что доказывать, и отдача парней в красно-белом и сине-бело-голубом будет максимальной.

В «Спартаке» за паузу в турнирах произошла эпохальная смена руководства, но на рутинной работе штаба Гильермо Абаскаля это не скажется в положительную или отрицательную сторону. Интересно, как проявит себя один из главных кубковых джокеров москвичей 18-летний Павел Мелешин, а также роль в матче экс-спартаковца Зелимхана Бакаева. В Бишкеке он провел лишь тайм, и не слишком удачно, игровой практики в составе «Зенита» ему до сих пор явно не хватало, и лично для него сегодняшний матч как раз важнейший на пути к месту в основной обойме. Почти наверняка в запасе или вообще вне заявки останутся ключевые игроки центральной оси «Зенита» — Барриос и Ловрен. Оба только присоединились к клубу после матчей сборных (колумбиец и вовсе не успеет даже потренироваться), в которых отдали много сил. Кстати, оба отметились забитыми мячами. «Спартак», который пострадал от них 4 сентября, не будет возражать.

На что ставить

Если говорить о раскладе сил и ожиданиях от матча, то у букмекеров «Зенит» даже в столице — явный фаворит. БК Olimpbet накануне игры предлагал поставить на победу петербуржцев с коэффициентом 1.87, а вероятность виктории «Спартака» и ничейного исхода (без учета послематчевых пенальти, предусмотренных регламентом Кубка) оценивалась в 3.97. И это несмотря на то, что пока в этом турнире спартаковцы выглядели намного лучше своего сегодняшнего соперника и лидируют в группе. Причина понятна: история очных встреч в последние годы, включая недавний матч чемпионата, слишком ярко свидетельствует о том, что «Зенит» в дуэлях со своим самым принципиальным соперником почти всегда играет лучше и добивается результата.

Однако Кубок — совершенно другая история. Если «Зенит» кубковой версии по делу проиграл в гостях самарским «Крыльям», почему он не может уступить и «Спартаку»? С учетом распределения коэффициентов привлекательно выглядит довольно осторожная ставка на то, что на этот раз с учетом всего вышесказанного красно-белым удастся по крайней мере не уступить «Зениту» в основное время матча — 1.98 на сайте и в приложении БК Olimpbet. Забитые мячи неважны, подходят два исхода из трех, «Зенит» играет в Москве и выставит второй состав, который в предыдущих матчах Кубка выглядел совсем не так ярко, как первый. Но решать вам.

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Игорь Борунов