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27 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Кержаков: Ни «Спартак», ни «Зенит» не захочет проигрывать, но по накалу это даже не матч уровня чемпионата

Экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России между «Спартаком» и питерцами.

Спартак
ЗенитКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Ожидания не такие, как от матча чемпионата. Регламент Кубка все равно подразумевает под собой то, что любой результат позволяет команде спокойно бороться за трофей. Были сборные, будут матчи чемпионата — они важнее.

Команды-лидеры, которые ставят задачи в чемпионате, воспринимают Кубок как дополнительный матч, который, может быть, им и не хотелось бы проводить. Потому что очень сложный календарь.

Ничего особо от этого матча не жду. Ни “Спартак”, ни “Зенит” не захочет проигрывать, но по накалу это даже не матч уровня чемпионата. Я это воспринимаю так. Нет той страсти, когда есть игры на вылет», — сказал Кержаков «СЭ».

«Спартак» примет «Зенит» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в четверг, 29 сентября. Игра начнется в 20.30 мск.

У «Спартака» шесть очков после двух матчей, у «Зенита» — три.

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