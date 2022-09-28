«Зенит» потерял двух ключевых игроков. «Спартак» наконец прервёт чёрную серию с Питером?

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Завтра, 29 сентября, «Спартак» и «Зенит» сыграют между собой в третий раз в нынешнем сезоне. В июле чемпион обыграл обладателя Кубка России в матче за Суперкубок (4:0) в Санкт-Петербурге, а в начале сентября — в игре РПЛ (2:1) в Москве. Теперь команды Гильермо Абаскаля и Сергея Семака сойдутся на групповом этапе Кубка России. Снова в столице. Будет, кстати, и ещё одна встреча в этом году: в ноябре на петербургской «Газпром Арене» в последнем туре Кубка России.

Кажется, кубковый турнир — единственный, в котором конкуренты «Зенита» имеют шансы на трофей. Петербуржцы доминируют в РПЛ, где тот же «Спартак» отстал уже на семь очков. А в Кубке пара поражений или даже одно (в финале) могут стать приговором для команды Семака. Вдобавок чемпион играет не основным составом, по крайней мере, на групповом этапе. Правда, в плей-офф тренер сине-бело-голубых наверняка поменяет подход, ведь без еврокубков нагрузка на игроков основы не такая уж высокая.

Впрочем, и в ближайшем «дерби двух столиц» Семак с Абаскалем просто обязаны сыграть сильнейшими составами! Сейчас, в это особенно непростое время, болельщикам очень нужны положительные эмоции. Две самые популярные команды России могут их дать, выдав большой матч с качественным футболом. «Спартак» — лидер группы, взял шесть очков из шести возможных, играя, кстати, тоже неоптимальным составом. «Зенит» разозлён, так как отстаёт на три очка от принципиального соперника после поражения в Самаре.

При этом потери и у «Зенита», и у «Спартака» всё же будут. Чемпион останется без двух ключевых игроков. Клаудиньо дисквалифицирован за удаление в матче 2-го тура с «Крыльями Советов» — тогда бразилец получил две жёлтые карточки за три минуты. Вильмар Барриос не успеет вернуться после матча за сборную Колумбии, которая в ночь со вторника на среду проводила спарринг с Мексикой. Между тем с Барриосом в составе «Зенит» никогда не проигрывал «Спартаку»: личный счёт колумбийца с красно-белыми — пять побед при трёх ничьих в восьми играх. В своём первом «дерби двух столиц» штатный разрушитель даже забил.

В такой же ситуации, как и Барриос, находится спартаковец Шамар Николсон. Ямайка встречалась с Аргентиной, и, естественно, нападающий не сможет помочь красно-белым в матче с «Зенитом». У Николсона вообще пока не складывается с этим Кубком России. Первые два тура ямаец пропустил из-за дисквалификации, заработанной за стычку после финального матча в прошлом розыгрыше с «Динамо», а теперь — по другой причине.

Сложнее ситуация с Михой Мевлей. Сборная Словении играла 27 сентября в Лиге наций со Швецией, а новый центральный защитник «Спартака» остался в запасе, как и тремя днями ранее в матче с Норвегией. Теоретически два дня спустя он мог бы выйти на поле в кубковой игре.

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Остальные зенитовские сборники должны принять участие во встрече со «Спартаком». Деян Ловрен и Нуралы Алип возвращаются, соответственно, из сборных Хорватии и Казахстана с разными эмоциями. Первый в воскресенье забил австрийцам, а второй в тот же день был удалён в матче с Азербайджаном.

Уместно напомнить и про травмированных. Даниил Одоевский у «Зенита», Кристофер Мартинс Перейра и Виктор Мозес — у «Спартака». Плюс до декабря дисквалифицирован новичок красно-белых Бальде Кейта.

Последний матч между «Спартаком» и «Зенитом» в Кубке России завершился большим скандалом. В июле 2020-го сине-бело-голубые выиграли в Санкт-Петербурге со счётом 2:1, а бригада арбитра Сергея Иванова приняла несколько решений, которые возмутили москвичей. После игры красно-белые обратились в судейский комитет РФС с просьбой разобрать четыре эпизода с возможными ошибками рефери, а эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов сказал, что Иванов должен был назначить два пенальти в ворота хозяев — за фолы Юрия Жиркова и Барриоса на Александре Соболеве. А колумбийца ещё и удалить за удар рукой в лицо нападающему.

Тогдашний владелец «Спартака» Леонид Федун заявил после матча.

«Судейство не хочу комментировать. Вы сами всё видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру».

Если «Спартак» возьмёт реванш за поражение в полуфинале Кубка России двухлетней давности, то прервёт чёрную серию в матчах с «Зенитом». В последний раз красно-белые побеждали сине-бело-голубых пять лет назад! В ноябре 2017-го «Спартак» Массимо Карреры переиграл «Зенит» Роберто Манчини в Москве со счётом 3:1. Из нынешнего состава москвичей в тот день на поле были Александр Селихов, Георгий Джикия, Квинси Промес и вышедший на замену Роман Зобнин. Остальные разлетелись по командам, а Андрей Ещенко закончил карьеру в «Спартаке».