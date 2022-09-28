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18:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» обыграл «Торпедо» в матче третьего тура Кубка России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» обыграл московское «Торпедо» в матче 3-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.

Урал
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы D в Екатеринбурге закончилась победой хозяев со счетом 1:0. У победителей мяч на 27-й секунде матча забил Алексей Каштанов. На 85-й минуте нападающий «Торпедо» Марк Коста не реализовал пенальти.

«Урал» набрал шесть очков в трех матчах и занимает второе место в квартете, уступая по дополнительным показателям московскому ЦСКА (6 очков). «Торпедо» (3) занимает третью строчку, «Сочи» (0) идет на 4-м месте.

В 4-м туре Кубка России «Урал» 20 октября встретится на выезде с «Сочи», а ЦСКА днем ранее примет «Торпедо».

В групповом раунде пути РПЛ команды распределены на четыре группы и играют в два круга. Клубы, которые займут первые два места, попадут в плей-офф пути РПЛ. Команды, занявшие третьи места, будут играть в плей-офф пути регионов.

Урал
1:0
Первый тайм: 1:0
Торпедо
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