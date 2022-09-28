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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» в большинстве уступило «Оренбургу», ведя 2:0 за 10 минут до конца

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» в серии пенальти победил московское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Оренбург
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы С прошла в Оренбурге, основное время матча завершилось со счетом 2:2. У столичного клуба мячи забили Арсен Захарян (42-я минута) и Вячеслав Грулев (59). В составе хозяев отличились Александр Павловец (82) и Владимир Сычевой (89, с пенальти). На 75-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Оренбурга» Николай Титков. В серии пенальти сильнее были футболисты «Оренбурга» — 4:3.

«Динамо» после трех матчей занимает второе место в турнирной таблице, набрав 4 очка. Лидирует имеющий матч в запасе «Ростов» (6 очков), третье место занимает грозненский «Ахмат» (3), замыкает таблицу «Оренбург» (2).

В следующем туре «Динамо» примет 18 октября «Ростов», «Оренбург» на следующий день дома встретится с «Ахматом».

Оренбург
2:2
Первый тайм: 0:1
Динамо
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