«Динамо» в большинстве уступило «Оренбургу», ведя 2:0 за 10 минут до конца

Встреча группы С прошла в Оренбурге, основное время матча завершилось со счетом 2:2. У столичного клуба мячи забили Арсен Захарян (42-я минута) и Вячеслав Грулев (59). В составе хозяев отличились Александр Павловец (82) и Владимир Сычевой (89, с пенальти). На 75-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Оренбурга» Николай Титков. В серии пенальти сильнее были футболисты «Оренбурга» — 4:3.