«Динамо» в большинстве уступило «Оренбургу», ведя 2:0 за 10 минут до конца
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» в серии пенальти победил московское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» в серии пенальти победил московское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Встреча группы С прошла в Оренбурге, основное время матча завершилось со счетом 2:2. У столичного клуба мячи забили Арсен Захарян (42-я минута) и Вячеслав Грулев (59). В составе хозяев отличились Александр Павловец (82) и Владимир Сычевой (89, с пенальти). На 75-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Оренбурга» Николай Титков. В серии пенальти сильнее были футболисты «Оренбурга» — 4:3.
«Динамо» после трех матчей занимает второе место в турнирной таблице, набрав 4 очка. Лидирует имеющий матч в запасе «Ростов» (6 очков), третье место занимает грозненский «Ахмат» (3), замыкает таблицу «Оренбург» (2).
В следующем туре «Динамо» примет 18 октября «Ростов», «Оренбург» на следующий день дома встретится с «Ахматом».