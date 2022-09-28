Миранчук и Педриньо разорвали «Химки». В Кубке «Локомотив» находит себя

При желании игре «Химок» и «Локомотива» можно было бы присвоить статус дерби. Дерби самых парадоксальных клубов лиги, в одном из которых могут уволить вполне успешного тренера, а в другом долго предлагали разгадывать ребус о том, кто из немецких специалистов главнее. Логично, что в турнирной таблице красно-черные и красно-зеленые расположились по соседству — по разные стороны границы зоны стыков.

Однако кубковый турнир — отдельная история. А с нынешней формулой — еще и место для экспериментов. В воротах «Химок», например, наконец-то дебютировал Митрюшкин, которого в дебюте дальним ударом проверил Педриньо. Тогда было сложно предположить, что это прелюдия персонального шоу бразильца. Активность же «Локо» была ожидаема, так как Йозеф Циннбауэр выпустил максимально близкий к основному состав, где не хватало заболевшего Баринова, но появился выпадавший в последнее время из старта Миранчук.

К этому решению тренерского штаба железнодорожников изначально было много вопросов. Да, Миранчук, возможно, не может носиться все девяносто минут и давать динамику, только у него совсем другие козыри, которых в команде больше ни у кого нет. Поэтому в момент его нахождения на скамейке на память приходила давняя история времен «Сатурна», где немец Юрген Ребер не придумал ничего лучше, чем отправить Дмитрия Лоськова на позицию центрального нападающего.

Это примерно как забивать гвозди микроскопом, и хорошо, что изобретать велосипед Циннбауэр не собирается. Против «Спартака» Миранчук вышел сразу после перерыва. В Химках появился с первых минут и показал, что такое игровой интеллект. После отскока в центре поля ему хватило доли секунды, чтобы мгновенно оценить ситуацию и длинным пасом отправить открывшего счет своим российским голам Педриньо на рандеву с Митрюшкиным.

Второй гол бразильца — в большей степени плод индивидуального мастерства. Сместиться в центр, собрав в одной точке трех защитников и мимо них запустить мяч в дальний угол — это было эффектно. Но и тут не обошлось без заработавшего второй ассист Миранчука, и каждое его результативное действие приводило к перестановкам в составе «Химок».

Спартак Гогниев сначала убрал с поля Камлашева, а потом еще и Данилкина, при 0:2 отказавшись от схемы с тремя центральными защитниками. В перерыве еще и Садыгова в атаке сменил Руденко, только нынешние «Химки» видятся разбалансированной командой, которую сложно привести в чувство простой сменой тренера. И Педриньо с Миранчуком продемонстрировали это в третий раз. Российский полузащитник отдал, бразилец эффектно закрутил мяч в дальний верхний угол.