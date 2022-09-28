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Футбол. Кубок России. Все результаты
22:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» обыграл «Нижний Новгород» в матче Кубка России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Краснодар» обыграл «Нижний Новгород» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Краснодар
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы А прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Джон Кордоба (85-я минута) и Олакунле Олусегун (87).

«Краснодар» набрал 7 очков в трех матчах и возглавил турнирную таблицу группы, далее идут «Нижний Новгород», московский «Локомотив» (по 5 очков) и подмосковные «Химки» (1).

В четвертом туре команды снова сыграют друг с другом, встреча пройдет 19 октября в Нижнем Новгороде.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 0:0
Нижний Новгород
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