«Краснодар» обыграл «Нижний Новгород» в матче Кубка России

Встреча группы А прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Джон Кордоба (85-я минута) и Олакунле Олусегун (87).

«Краснодар» набрал 7 очков в трех матчах и возглавил турнирную таблицу группы, далее идут «Нижний Новгород», московский «Локомотив» (по 5 очков) и подмосковные «Химки» (1).