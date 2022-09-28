«Краснодар» обыграл «Нижний Новгород» в матче Кубка России
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Краснодар» обыграл «Нижний Новгород» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Краснодар
Нижний НовгородКубок России: результаты и календарь
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Краснодар» обыграл «Нижний Новгород» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Встреча группы А прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Джон Кордоба (85-я минута) и Олакунле Олусегун (87).
«Краснодар» набрал 7 очков в трех матчах и возглавил турнирную таблицу группы, далее идут «Нижний Новгород», московский «Локомотив» (по 5 очков) и подмосковные «Химки» (1).
В четвертом туре команды снова сыграют друг с другом, встреча пройдет 19 октября в Нижнем Новгороде.