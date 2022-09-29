Матч «Спартак» — «Зенит» и еще две игры Кубка России по футболу пройдут в четверг

Центральной игрой дня станет матч между действующим обладателем Кубка России московским «Спартаком» и чемпионом страны четырех последних лет петербургским «Зенитом» на стадионе «Открытие Банк — Арена». Перед этой игрок «Спартак» идет первым в таблице группы B с 6 очками, «Зенит» — третьим (3 очка). Красно-белые в двух предыдущих играх турнира победили самарские «Крылья Советов» (1:0) и воронежский «Факел» (3:0), сине-бело-голубые, в свою очередь, обыграли «Факел» (2:0) и потерпели поражение от «Крыльев Советов» (0:2). Для петербуржцев это поражение остается единственным в сезоне-2022/23, в 11 оставшихся играх они одержали 9 побед и 2 раза сыграли вничью.

Второе место в турнирной таблице после двух туров с тремя очками занимают «Крылья Советов». Самарцы располагаются выше «Зенита», в активе которого также три очка, за счет победы в очном матче. Потерпевший два поражения и не набравший ни одного очка «Факел» замыкает таблицу.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа B, 29.09.2022, 20:30 Спартак - Зенит -

Предстоящий матч между «Спартаком» и «Зенитом» станет третьим в сезоне. Ранее петербуржцы обыграли москвичей в матче за Олимпбет — Суперкубок России (4:0) и в игре Мир — Российской премьер-лиги (2:1). Помимо игры в четверг, командам в этом сезоне предстоит встретиться на футбольном поле еще минимум дважды — по разу в чемпионате и Кубке России. В весенней части национального кубка команды могут провести два матча на одной из стадий плей-офф, после чего встретиться в финале. Количество матчей между «Зенитом» и «Спартаком» может дойти до девяти, если они завершат чемпионат с одинаковыми показателями — тогда их будет ждать «золотой матч» (после десяти туров у «Зенита» 26 очков, у «Спартака» — 19).

За «Спартак» в предстоящем матче не смогут сыграть защитник Миха Мевля и нападающий Шамар Николсон, не вернувшиеся в клуб из расположения сборных Словении и Ямайки соответственно. По причине травм во встрече не примут участия полузащитники Кристофер Мартинс Перейра и Виктор Мозес. В составе «Зенита» с большой долей вероятности не появится хавбек Вильмар Барриос, который в ночь на 28 сентября участвовал в матче за сборную Колумбии. Атакующий полузащитник Клаудиньо пропустит игру в Москве из-за дисквалификации, а вратарь Даниил Одоевский не до конца восстановился от травмы.

«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве 37 фотографий 37 фотографий 37 фотографий

Игра на «Открытие Банк — Арене» станет 65-й в новейшей истории встреч «Спартака» и «Зенита» в официальных матчах. На данный момент красно-белые во всех турнирах одержали 19 побед при 18 ничьих и 27 поражениях. Этот матч станет пятым для клубов в рамках Кубка России, в активе петербуржцев две победы при одной ничьей и одном поражении. Москвичи не могут одержать победу над сине-бело-голубыми на протяжении 10 матчей, в последний раз они брали верх над «Зенитом» в матче чемпионата России 2017 года (после этого петербуржцы одержали шесть побед, еще четыре раза была зафиксирована ничья).

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа C, 29.09.2022, 15:00 Ахмат - Ростов -

«Ахмат» против статистики «Ростова»

Турнирное положение команд в группе C по итогам третьего тура группового этапа Кубка России также определится в четверг, когда в Грозном завершится матч «Ахмат» — «Ростов». В среду в этом квартете состоялась игра «Оренбург» — «Динамо», в которой победу в серии пенальти одержали футболисты «Оренбурга». Таблица группы выглядит следующим образом — лидером является «Ростов» (6 очков; 2 матча), вторым идет «Динамо» (4; 3), третьим — «Ахмат» (3; 2), четвертым — «Оренбург» (2; 3).

«Ростов» в сезоне-2022/23 остается единственным клубом, не потерпевшим ни одного поражения. Помимо двух побед в Кубке России, у команды под руководством Валерия Карпина шесть побед и четыре ничьих в РПЛ. У «Ахмата» в 12 матчах этого сезона пять побед, пять поражений и две ничьих. За «Ахмат» в четверг не сыграют защитники Зоран Нижич и Дарко Тодорович. «Ростов» не сможет рассчитывать на резервного вратаря Никиту Медведева, который восстанавливается от повреждения колена.