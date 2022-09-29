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10:28 (мск), источник: Известия

«Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в Кубке России»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов — о дисквалификации ключевого игрока «Зенита» и неровном старте команды в нынешнем сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Главным событием Кубка России на этой неделе станет встреча двух самых популярных команд страны: вечером 29 сентября московский «Спартак» примет на своем поле петербургский «Зенит». Сейчас клуб из Северной столицы лидирует в чемпионате страны, но в групповом этапе кубка уступает первое место красно-белым. В первых двух турах москвичи обыграли дома самарские «Крылья Советов» (1:0) и воронежский «Факел» (3:0). «Зенит» же в прошлом туре проиграл в гостях «Крыльям» и потерял из-за удаления своего лидера Клаудиньо.

Футбол

Кубок России 2022/2023
Группа B, 29.09.2022, 20:30

Спартак-Зенит-

В чемпионате «Спартак» удачно стартовал и еще в середине августа лидировал, но из последних пяти матчей три проиграл, не справившись с прямыми конкурентами в лице московского «Динамо» (0:1), «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4). После 10 туров подопечные Гильермо Абаскаля идут пятыми, отставая от первой строчки на семь очков. Нынешний сезон для клуба ознаменовался тем, что в основном составе закрепился молодой воспитанник красно-белых Даниил Денисов. 19-летний полузащитник уже вызывается и в молодежную сборную России. Недавно он отметился двумя голевыми передачами в товарищеском матче с Белоруссией (6:1).

А летом Денисов невольно стал героем шутливого мема «Закрыл Клаудиньо». Это случилось в июле, когда Денисов пришел на программу «Футбол России» на канале «Россия 24». Ее ведущий Илья Казаков сопроводил ссылку на выпуск в своем телеграм-канале фразой «Денисов — пока главное открытие для меня из недавних дебютантов лиги. Закрыть в Суперкубке Клаудиньо, лучшего игрока прошлого сезона, — это уже что-то». С учетом того, что в Суперкубке «Спартак» был разгромлен «Зенитом» со счетом 0:4, эти слова стали вызывать постоянные шутки со стороны болельщиков, СМИ и блогеров.

В течение следующих двух месяцев о шансах «закрыть Клаудиньо» перед играми с «Зенитом» в ироничной форме спрашивали у спартаковцев Александра Соболева, Никиты Чернова, а также у полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова. Тема дисквалификации Клаудиньо на кубковый матч со «Спартаком» из-за удаления в Самаре и невозможности его закрыть в этой игре тоже вызвала реакцию. В интервью «Известиям» Даниил Денисов прокомментировал отсутствие бразильца в ближайшей встрече и оценил старт своей команды в сезоне.

— Прошла треть чемпионата и группового этапа Кубка. Как оцените старт «Спартака» в сезоне?

— Где-то нам не хватило очков, где-то — качества игры. Иногда не реализовываем моменты. Например, в матче с «Локомотивом» в последнем перед перерывом туре. Выиграли 1:0, но было достаточно моментов, чтобы забить второй гол. Надо было забивать его и заканчивать игру раньше. Но подвела реализация. В результате была и у наших ворот пара моментов, когда хорошо сыграл наш вратарь Саша Селихов. Большего не помню, но нам надо было реализовывать свои моменты, чтобы более спокойно побеждать. Нам есть над чем работать. И мы будем дальше прогрессировать.

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— С учетом того, как «Локомотив» проваливает чемпионат, находясь вблизи зоны вылета, не было недооценки такого соперника и соблазна обыграть его вполноги?

— Конечно, нет. У нас с «Локомотивом» дерби, и мы подходили к этому матчу как к дерби, к принципиальному противостоянию. Готовились на все 100%.

— Как оцените в целом качество игры? Результат, понятно, у вас положительный…

— У нас было достаточно моментов. Надо было забивать второй и закрывать игру, скажем так. Этого нам не хватило.

— В этом матче произошел момент, когда столкнулись два ваших партнера по команде — Георгий Джикия ногой нанес удар Руслану Литвинову, и тому пришлось перевязывать голову.

— Игровой момент. Возможно, где-то не подсказали друг другу. С другой стороны, хорошо, когда оба защитника идут на мяч. Когда никто не идет, это гораздо хуже.

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— Вы уверенно побеждаете команды ниже классом, но испытываете трудности с лидерами вроде «Зенита», «Ростова» и «Динамо». С чем это связываете?

— Я бы разбирал каждую игру отдельно. И «Ростов», и «Зенит»… Наверное, в каждой игре не хватило чего-то своего. Во время паузы в чемпионате с тренером всё разбираем. Думаю, поймем в итоге, где что было не так. И обязательно исправим.

— Когда «Спартак» в середине августа вышел на промежуточное первое место, многие начали говорить о том, что вы навяжете борьбу «Зениту» за чемпионство. Могли перегореть от завышенных ожиданий публики?

— Мы идем от игры к игре и к каждому матчу подходим с максимальной самоотдачей и готовностью. И стараемся в каждом матче победить. Думаем только об этом.

— В контексте летнего мема про то, как вы «закрыли Клаудиньо в Суперкубке», невозможно не спросить: как отреагировали на его удаление в Самаре и дисквалификацию на предстоящий кубковый матч с вами?

— Конечно, расстроился. Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче. Всегда хочется играть против качественных, сильных футболистов. Против Клаудиньо или кого-то другого — неважно. Я всегда готов.

— Кого будете «закрывать» в отсутствие Клаудиньо?

— Посмотрим. Кто будет против меня, того и буду «закрывать».

Автор: Алексей Фомин

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