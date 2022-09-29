«Ростов» проиграл «Ахмату» и потерпел первое поражение в сезоне

Встреча группы C в Грозном завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился Иван Олейников (73-я и 79-я минуты), первый из мячей он забил с пенальти, еще один гол на счету Мохамеда Конате (88). У гостей отличился Роман Тугарев (59, с пенальти).

Матчи Кубка России начинаются с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе.

«Ростов» потерпел первое поражение во всех турнирах в сезоне. Команда Валерия Карпина набрала шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы, «Ахмат» (6 очков) лидирует. Третье место занимает московское «Динамо» (4), на четвертом идет «Оренбург» (2). В четвертом туре 18 октября «Ростов» на выезде встретится с «Динамо», грозненцы днем позднее сыграют в гостях с «Оренбургом».