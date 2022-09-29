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21:01 (мск), источник: Sport24

«Крылья Советов» обыграли на выезде «Факел» в групповом турнире Кубка России

Самарские «Крылья Советов» обыграли воронежский «Факел» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Крылья Советов
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Источник: pfcks.ru

Игра состоялась на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже сегодня, 29 сентября.

Единственный гол был забит в самом начале матча — после передачи Владимира Хубулова отличился нападающий «Крыльев» Александар Чиркович. В итоге, 1:0 — трудная победа команды Игоря Осинькина.

Следующий матч в Кубке России «Крылья Советов» проведут на выезде против «Зенита» (20 октября), а «Факел» — дома против «Спартака» (19 октября).

Факел
0:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
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