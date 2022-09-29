«Крылья Советов» обыграли на выезде «Факел» в групповом турнире Кубка России

Игра состоялась на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже сегодня, 29 сентября.

Единственный гол был забит в самом начале матча — после передачи Владимира Хубулова отличился нападающий «Крыльев» Александар Чиркович. В итоге, 1:0 — трудная победа команды Игоря Осинькина.