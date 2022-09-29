«Спартак» разгромил «Зенит» в матче Кубка России

Встреча группы В, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно-белых». Мячи забили Квинси Промес (79, 90+6) и Александр Соболев (87).

«Красно-белые» одержали предыдущую победу над клубом из Санкт-Петербурга 27 ноября 2017 года, тогда в матче чемпионата России «Спартак» оказался сильнее со счетом 3:1. С того момента команды сыграли в 11 встречах в различных турнирах — «Зенит» одержал девять побед, еще дважды была зафиксирована ничья. «Спартак» впервые за 16 лет разгромил «Зенит»: в 2006 году «красно-белые» обыграли «сине-бело-голубых» в матче чемпионата России со счетом 4:1. Сергей Семак впервые проиграл «Спартаку» в качестве главного тренера «Зенита».

Матчи третьего тура группового этапа Кубка России начинаются с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе.

«Спартак» набрал 9 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы. За ним идут самарские «Крылья Советов» (6 очков), «Зенит» (3) и воронежский «Факел» (0). В четвертом туре «Спартак» 19 октября сыграет на выезде с «Факелом», а «Зенит» на следующий день примет «Крылья Советов».