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Футбол. Кубок России. Все результаты
22:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» разгромил «Зенит» в матче Кубка России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» обыграли санкт-петербургский «Зенит» в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы В, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно-белых». Мячи забили Квинси Промес (79, 90+6) и Александр Соболев (87).

«Красно-белые» одержали предыдущую победу над клубом из Санкт-Петербурга 27 ноября 2017 года, тогда в матче чемпионата России «Спартак» оказался сильнее со счетом 3:1. С того момента команды сыграли в 11 встречах в различных турнирах — «Зенит» одержал девять побед, еще дважды была зафиксирована ничья. «Спартак» впервые за 16 лет разгромил «Зенит»: в 2006 году «красно-белые» обыграли «сине-бело-голубых» в матче чемпионата России со счетом 4:1. Сергей Семак впервые проиграл «Спартаку» в качестве главного тренера «Зенита».

Матчи третьего тура группового этапа Кубка России начинаются с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе.

«Спартак» набрал 9 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы. За ним идут самарские «Крылья Советов» (6 очков), «Зенит» (3) и воронежский «Факел» (0). В четвертом туре «Спартак» 19 октября сыграет на выезде с «Факелом», а «Зенит» на следующий день примет «Крылья Советов».

В групповом раунде пути РПЛ команды распределены на четыре группы и играют в два круга. Клубы, которые займут первые два места, попадут в плей-офф пути РПЛ. Команды, занявшие третьи места, будут играть в плей-офф пути регионов.

Спартак
3:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
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