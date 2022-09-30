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Футбол. Кубок России. Все результаты
00:17 (мск), источник: Sport24

«Удовольствие второго сорта». Уткин — о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России

Популярный блогер и футбольный комментатор Василий Уткин поделился мыслями о матче «Спартак» — «Зенит» в Кубке России (3:0).

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«Крутая концовка и очень крутой Промес. Но что выиграл “Спартак” в этом матче? Продолжение борьбы в Кубке, а соперник никуда пока не вылетел. Я бы предпочел один такой матч, но если в нем ставкой будет привычное кубковое “быть или не быть”.

Опережая вашу иронию — я не имею в виду результат, весь матч был бы другим. Я имею в виду ставку. Здорово, что мы посмотрели этот матч. Без него вечер четверга определенно был бы скучнее. Но мне уже надоели матчи «Спартака» с «Зенитом» по заниженным ставкам. Это переедание, я в нем знаю толк, уж поверьте. Это удовольствие второго сорта", — написал Уткин.

Спартак
3:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
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