Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Альмерия
Футбол. Кубок России
29.09
Ахмат
Ростов
31
Футбол. Кубок России
29.09
Факел
Крылья Советов
01
Футбол. Кубок России
29.09
Спартак
Зенит
30
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
29.09
Спартак
Зенит
30
29.09
Факел
Крылья Советов
01
29.09
Ахмат
Ростов
31
28.09
Краснодар
Нижний Новгород
20
28.09
ЦСКА
Сочи
21
28.09
Химки
Локомотив
05
28.09
Оренбург
Динамо
П 4:3
22
28.09
Урал
Торпедо
10
Футбол. Кубок России. Все результаты
09:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак назвал обидным результат матча со «Спартаком»

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что московский «Спартак» лучше воспользовался своими шансами в матче Кубка России по футболу.

Зенит
СпартакКубок России: результаты и календарь
Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В четверг «Спартак» дома обыграл «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Кубка России со счетом 3:0. Дубль оформил Квинси Промес, еще один гол на счету Александра Соболева.

«Достаточно нервная игра. Шансы были и у нас, и у “Спартака”. Соперник лучше воспользовался своими шансами. Смогли забить, к сожалению, после нашей достаточно грубой ошибки. В концовке, думаю, игра стала более открытая, и мы, к большому сожалению, получили еще два мяча. Из хороших новостей только то, что все здоровы. В остальном — результат нас не устраивает. И что в Самаре, что сегодня мы сыграли гораздо ниже своих возможностей», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

«В чем причина поражения? Совокупность факторов. Стартовый состав, который у нас играл в предыдущих матчах чемпионата, более сыгран, безусловно. Те футболисты, которые играют на своих позициях, более сильны, чем те, которым с ними приходится конкурировать. Два-три изменения — и уже глобально чувствуется. Плюс эмоциональная выхолощенность. Ротируем состав отчасти, чтобы выходили те, кто меньше играет, более голодные игроки. Чтобы добавить именно энергии», — добавил тренер.

Также Семак отметил, что «Зенит» сыграл в матче со «Спартаком» ниже своего уровня.

«Не так просто все время находиться вверху. По игре, конечно, она могла по-разному сложиться. Мы не говорим про результат, конечно, он для нас обидный. Но те моменты, которые у нас были, очень хорошие, должны были забивать. Но это футбол, от этого никуда не денешься. Но что касается игровых моментов — уже сказал, чего не хватило, чтобы быть лучше. Проиграть может любая команда. Сегодня мы сыграли ниже своего уровня. Много позволяли сопернику, сами не реализовали, но глобально мы можем и должны играть лучше», — отметил тренер.

Читайте также
Спартак
3:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трусова не зря ходит на стрип-пластику. Ее новая программа — чистый секс
Сделавшая каминг-аут российская спортсменка взбесила депутата
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь