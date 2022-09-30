Семак назвал обидным результат матча со «Спартаком»

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В четверг «Спартак» дома обыграл «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Кубка России со счетом 3:0. Дубль оформил Квинси Промес, еще один гол на счету Александра Соболева.

«Достаточно нервная игра. Шансы были и у нас, и у “Спартака”. Соперник лучше воспользовался своими шансами. Смогли забить, к сожалению, после нашей достаточно грубой ошибки. В концовке, думаю, игра стала более открытая, и мы, к большому сожалению, получили еще два мяча. Из хороших новостей только то, что все здоровы. В остальном — результат нас не устраивает. И что в Самаре, что сегодня мы сыграли гораздо ниже своих возможностей», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

«В чем причина поражения? Совокупность факторов. Стартовый состав, который у нас играл в предыдущих матчах чемпионата, более сыгран, безусловно. Те футболисты, которые играют на своих позициях, более сильны, чем те, которым с ними приходится конкурировать. Два-три изменения — и уже глобально чувствуется. Плюс эмоциональная выхолощенность. Ротируем состав отчасти, чтобы выходили те, кто меньше играет, более голодные игроки. Чтобы добавить именно энергии», — добавил тренер.

Также Семак отметил, что «Зенит» сыграл в матче со «Спартаком» ниже своего уровня.