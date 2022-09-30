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Футбол. Кубок России. Все результаты
09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» в игре со «Спартаком» был ужасен. Новый симптом чемпиона может стать фатальным

Хотя надо признать: Абаскаль переиграл Семака.

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«Спартак» впервые за пять лет обыграл «Зенит» — 3:0. Случилось это историческое событие на групповом этапе Кубка России. Встреча получилась яркой (при этом никаких пенальти или удалений!) и событийной. На какие мысли натолкнул результат главного матча недели — в колонке Константина Кринского.

«Зенит» всё чаще выглядит тусклым — и теперь впервые проиграл топ-сопернику

Трети чемпионата хватило, чтобы понять: «Зениту» скучно. Питерцы четыре года подряд берут титул, а теперь после 10 туров РПЛ лидируют с 4-очковым отрывом. Ну кто бы сомневался! Только вот это не обновлённая банда, наполовину собранная из голодных и амбициозных воинов. Это скорее бывалая и опытная команда с точечными кадровыми изменениями.

В этом году у команды отняли главное развлечение — Лигу чемпионов. А внутренние соревнования уже давно не торкают. Об этом говорят не результаты, а визуальное впечатление. Не победы над «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо». А ничьи с «Химками» и «Ахматом», а также поражения от «Крыльев Советов» и «Спартака». Во всех этих играх чемпион выглядел тускло и не всегда испытывал интерес к ним. А иногда, как с «Торпедо», катал вату на протяжении 80 минут, затем включался лишь на последние 10 — и забирал три очка.

Российские турниры «Зенит» уже не заводят. Раньше была возможность переключиться: послушать гимн Лиги чемпионов, съездить в Европу, зацепить ничейку с каким-нибудь грандом у себя на «Газпром Арене». Сейчас такой возможности нет. А сидя безвылазно в рутинной обстановке футбольной России, не имея эмоциональной подпитки, рано или поздно проиграешь большой матч. По определению. И просто этот день настал.

Абаскаль переиграл Семака и сдержал обещание: его команда реально изменилась

В матче за Суперкубок «Спартак» раскрылся до неприличия и получил от «Зенита» четыре гола. После Гильермо Абаскаль рассказал про команду-хамелеон, а также про необходимость подстраиваться и меняться в зависимости от обстоятельств. Прогресс — причем постепенный — очевиден:

  • 9 июля, Суперкубок России: «Зенит» — «Спартак» — 4:0
  • 4 сентября, РПЛ: «Спартак» — «Зенит» — 1:2
  • 29 сентября, Кубок России: «Спартак» — «Зенит» — 3:0.

Источник: Чемпионат.com

Да, сил на прессинг «Спартаку» хватило на первые 25 минут. Да, «Зенит» дважды за игру попал в каркас ворот. Но по Абаскаль сменил схему, закупорил (насколько это возможно) фланги обороны, двигал Соболева с одного края на другой и терпеливо ждал. А ещё команда сильно прибавила в позиционных атаках. Проблемы с продвижением мяча остаются (уклон в контригру по-прежнему велик), но посмотрите, как был забит второй мяч: всё в касание.

При этом обольщаться не стоит. У «Зенита» отсутствовал Барриос — ключевой футболист в опорной зоне. Из-за этого не только Венделу, но и даже Малкому приходилось больше участвовать в отборе — ведь Кузяев не может быть одновременно везде. Семак поменял повисших на карточках бразильцев, выпустил Бакаева в атаку и Алипа в оборону — и чемпион совсем развалился. Потому что Зелимхан не тянет даже роль запасного, а Нуралы, став пятым в защите, всех только запутал: уход Чистякова это доказал.

Возможно, у «Зенита» новый симптом — искать мотивацию путём изменений

Говорить о тенденции пока рано, но что если Семак вынужденно пошёл на изменения в игре со «Спартаком»? Стартовые 4−3−3 с парой Чистяков-Родригао в центре обороны и Дугласом в качестве опорника — какой-то совсем новый приём. Чистяков, не имея стабильной практики, регулярно ошибался в выборе позиции, Родригао выдернулся и по сути сделал второй гол «Спартака», а Вендел и Малком распсиховались из-за вынужденных отборов.

Да, возможно, всё это — ввиду отсутствия Барриоса, и глобально переживать не стоит. Или всё-таки стоит? Если невозможность задействовать Вильмара рушит практически всё? Так или иначе, у «Зенита» появились новые симптомы, которые в будущем могут оказаться фатальными. Будь то отсутствие ключевого опорника или необходимость искусственно воспламенять себя в рамках эмоциональной накачки. Поражение от «Спартака» окажет бодрящий эффект на питерцев в матче с «Ростовом». Но хватит ли его надолго?

Константин Кринский

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