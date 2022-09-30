Что будет, если «Зенит» не поднимется выше 3-го места в группе? Расклады в Кубке России

«Зенит» потерпел второе поражение подряд в кубковом матче. Две недели назад чемпион России оступился в Самаре (0:2), а теперь проиграл с разгромным счётом «Спартаку» (0:3). Не исключено, что по итогам группового этапа сине-бело-голубые не попадут в верхнюю часть сетки плей-офф.

Несколько слов о регламенте. 16 клубов РПЛ разбиты на четыре группы — в каждой по четыре команды. Два лучших клуба каждой группы (всего восемь команд) образуют верхнюю сетку плей-офф. Клуба, занявшие третьи места (их будет четыре), попадают в нижнюю сетку, где компанию им составят четыре команды из Пути регионов.

После половины дистанции группового этапа сине-бело-голубые находятся на третьем месте — в трёх матчах команда Сергея Семака набрала всего три очка. У лидирующего «Спартака» уже девять баллов, у «Крыльев» — шесть. Занимающий последнее место в группе «Факел» пока не набрал ни одного очка.

Если у команд будет одинаковое количество очков, то в силу вступают следующие критерии:

очки в личных встречах;

победы в личных встречах;

разность мячей в личных встречах;

количество забитых мячей в личных встречах;

общее количество побед;

общее количество забитых мячей;

разница мячей в серии пенальти;

жребий.

Плей-офф Кубка в этом сезоне пройдёт по так называемой системе Double Elimination. В чём же разница верхней и нижней части сеток? Во-первых, в верхней части противостояния проходят по двухматчевой системе (дома и в гостях), в нижней — судьбу противостояния определяет всего один матч. Но самое главное, что у команд нижней части сетки нет права на ошибку.

Разберём на примере «Зенита». Если он завершит групповой этап на третьем месте, то окажется в нижней сетке. В таком случае в первом раунде плей-офф его ждёт клуб из Пути регионов, то есть условные «Рубин», «Алания» или, допустим, любительский клуб «СтавропольАгроСоюз». Судьбу противостояния определит один матч — если «Зенит» проигрывает, то покидает турнир. Любое поражение в нижней сетке автоматически влечёт за собой вылет из Кубка.

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Если «Зенит» окажется по итогам группового этапа на первой или второй строчке в таблице, то окажется в верхней части сетки. В таком случае в первом раунде плей-офф его ждёт двухматчевое противостояние с клубом РПЛ. Даже если «Зенит» проиграет на этой стадии условному ЦСКА, то из турнира не вылетит. В случае поражения команда Семака опустится в нижнюю сетку, где снова придётся играть без права на ошибку.

Надо отметить, что во втором круге «Зенит» проведёт два матча на своём поле (с «Крыльями» и «Спартаком»), а красно-белые трижды сыграют на выезде. Не исключено, что в итоге сине-бело-голубые опередят и самарскую команду, и московскую, но ради этого должно сойтись несколько вещей. Если «Зенит» в следующем туре обыграет «Крылья» с разницей в три мяча, то опередит соперника по дополнительным показателям. Соответственно, до конца группы ему нужно будет набрать не меньше очков, чем самарцы, и тогда команда Семака попадёт в верхнюю часть сетки.

Если бы групповой этап завершился 29 сентября, то в верхнюю часть сетки попали бы следующие команды: «Краснодар», «Пари НН», «Спартак», «Крылья Советов», «Ахмат», «Ростов», «ЦСКА» и «Урал». В нижней части оказались бы «Локомотив», «Зенит», «Динамо» и «Торпедо». Остальные команды («Химки», «Факел», «Сочи» и «Оренбург») покинули бы турнир.