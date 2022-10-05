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12:34 (мск), источник: Sport24

Караваев о поражении «Спартаку»: «Можно в борьбе уступить 0:1, 1:2, но 0:3… Так расклеиваться неприемлемо»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну заявил, что петербургская команда не должна была проигрывать «Спартаку» с крупным счетом во встрече 3-го тура группового раунда Кубка России.

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Красно-белые на своем поле обыграли сине-бело-голубых со счетом 3:0, одержав первую победу в официальных очных матчах с ноября 2017 года.

— Поражение от «Спартака» в Кубке — что это было? Ловрен сравнил его с ударом по лицу.

— Обидно. В таких матчах нельзя проигрывать с крупным счетом. Да, можно в борьбе уступить 0:1, 1:2, но 0:3… Так расклеиваться неприемлемо. Может, к лучшему, что мы так невнятно провели игру — надеюсь, эта оплеуха в дальнейшем даст импульс только побеждать. Возможно, «Спартак» больше хотел, или где-то был недонастрой с нашей стороны. Хотя в таких матчах его не должно быть. Месяц назад встречались с ними в чемпионате — и совсем другая игра была.

— Тебя не удивило, что фанаты «Спартака» так активно праздновали победу? Матч же ничего не решал, по сути.

— Все равно это большой матч, команды — принципиальные соперники. Сколько «Спартак» не выигрывал у нас (пять лет. — Sport24)! Им надо было доказать, что могут победить «Зенит», поэтому так праздновали. Имеют полное право. Победа над главным соперником — это вдвойне приятно.

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