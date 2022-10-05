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14:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Финал Кубка России — 2022/2023 состоится в «Лужниках»

Финал Фонбет Кубка России — 2022/2023 состоится в Москве на стадионе «Лужники», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Такое решение было принято сегодня на исполкоме РФС.

Кубок России: результаты и календарь
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«Исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил стадион “Лужники” в качестве места проведения финального матча Фонбет Кубка России — 2022/2023. Матч пройдет в июне 2023 года. “Лужники” — один из главных стадионов в мире и самый вместительный в стране: его трибуны рассчитаны на 81 тысячу зрителей. 21 мая 2008 года арена принимала финал Лиги чемпионов УЕФА, 15 июля 2018-го — финал чемпионата мира.

Последний, 30-й финал Кубка, сезона-2021/2022, также прошёл в “Лужниках”. Игра между московскими “Спартаком” и “Динамо” установила рекорд посещаемости за всю историю турнира. На матче присутствовало 69 306 зрителей», — говорится в заявлении.

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