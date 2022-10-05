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21:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Енисей» и «Кубань» вышли в 1/16 финала пути регионов Кубка России

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» обыграли новороссийский «Черноморец» в матче 1/32 финала пути регионов Кубка России.

Енисей
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Новороссийске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче на 57-й минуте забил Илья Грицак.

В другой игре дня ивановский «Текстильщик» дома в серии пенальти уступил краснодарской «Кубани» после нулевой ничьей в основное время.

Соперники «Енисея» и «Кубани» по следующему раунду определятся по итогам жеребьевки.

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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