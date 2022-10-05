«Енисей» и «Кубань» вышли в 1/16 финала пути регионов Кубка России
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» обыграли новороссийский «Черноморец» в матче 1/32 финала пути регионов Кубка России.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» обыграли новороссийский «Черноморец» в матче 1/32 финала пути регионов Кубка России.
Встреча в Новороссийске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче на 57-й минуте забил Илья Грицак.
В другой игре дня ивановский «Текстильщик» дома в серии пенальти уступил краснодарской «Кубани» после нулевой ничьей в основное время.
Соперники «Енисея» и «Кубани» по следующему раунду определятся по итогам жеребьевки.
Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.