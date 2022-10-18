Матчи «Локомотива» и «Динамо» откроют программу четвертого тура Кубка России по футболу

«Локомотив» занимает третье место в группе A, «Химки» — четвертое. В активе московской команды пять очков, у подмосковной — одно. На второй строчке располагается «Пари Нижний Новгород», команда набрала пять очков, но находится выше за счет дополнительных показателей, первую строчку с семью очками занимает «Краснодар». Вторая и первая команды квартета встретятся 19 октября в Нижнем Новгороде.

«Локомотив» подходит к игре с «Химками» в непростой ситуации. В начале октября клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра, его помощников и спортивного директора Томаса Цорна, а также назначении нового председателя совета директоров клуба — на смену Александру Плутнику, который принял решение подать в отставку, пришел Юрий Нагорных. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Андрея Федорова. Под его руководством железнодорожники одержали победу над московским «Торпедо» (1:0) и прервали пятиматчевую серию поражений в Мир — Российской премьер-лиге (в Кубке России команда после поражения от «Пари НН» по пенальти переиграла «Краснодар» и разгромила «Химки»).

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа A, 18.10.2022, 18:00 Локомотив - Химки -

Подмосковный клуб за три месяца в сезоне-2022/23 дважды поменял главного тренера. Чемпионат «Химки» начинали под руководством Сергея Юрана, который был отправлен в отставку, несмотря на то, что команда в четырех стартовых турах РПЛ набрала семь очков. Ему на смену пришел Николай Писарев — при нем команда потерпела четыре поражения за 21 день (три — в РПЛ, одно — в Кубке России), после чего он был отправлен в отставку. В начале сентября главным тренером «Химок» стал Спартак Гогниев, при нем команда провела семь игр (в пяти матчах РПЛ она дважды сыграла вничью, потерпев три поражения; в Кубке России химчане по пенальти уступили «Пари НН», а также разгромно проиграли «Локомотиву»).

«Локомотив» во вторник не сможет рассчитывать только на двух игроков — от травм продолжают восстанавливаться защитник Лукас Фассон и атакующий полузащитник Рифат Жемалетдинов. У «Химок» перед игрой на «РЖД-Арене» нет ни травмированных, ни дисквалифицированных футболистов.

Третья попытка «Динамо» обыграть «Ростов»

Во втором матче дня московское «Динамо» на «ВТБ-Арене» примет «Ростов». В группе С ростовский клуб занимает второе место, набрав шесть очков. Столичная команда идет третьей с четырьмя очками. На первой строчке с шестью очками располагается грозненский «Ахмат», на четвертой — «Оренбург», в активе которого два очка, эти команды 19 октября сыграют в Оренбурге.

Матч, который состоится во вторник, станет третьим между «Динамо» и «Ростовом» в сезоне-2022/23. В первом туре РПЛ команды в Москве сыграли вничью (1:1), а на старте группового этапа Кубка России ростовчане дома одержали победу над бело-голубыми (2:0). После поражения от «Ростова» москвичи дома обыграли «Ахмат» (2:1), а также на выезде уступили «Оренбургу» (2:2, 3:4 — по пенальти). Их соперники после победы над столичным клубом также дома обыграли «Оренбург» (3:1) и на выезде проиграли «Ахмату» (1:3).

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа C, 18.10.2022, 20:30 Динамо - Ростов -

«Динамо» в предстоящем матче не сможет рассчитывать на травмированных полузащитников Луку Гагнидзе и Матиаса Норманна. Список игроков «Ростова», которые не выйдут на поле «ВТБ-Арены» 18 октября, в два раза длиннее. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин не сможет рассчитывать на травмированных вратаря Никиту Медведева, защитника Евгения Чернова, а также полузащитников Александра Селяву и Хорена Байрамяна.

Программа четвертого тура группового этапа Кубка России продолжится 19 и 20 октября. В среду, помимо игр «Пари НН» — «Краснодар» (18:00) и «Оренбург» — «Ахмат» (15:30), состоятся матчи «Факел» — «Спартак» (18:00) и ЦСКА — «Торпедо» (20:30). В четверг пройдут встречи «Сочи» — «Урал» (18:00) и «Зенит» — «Крылья Советов» (20:30).

Особенности Кубка России

Обновленный Кубок России состоит из двух стадий: первая проходит с августа по декабрь 2022 года и делится на «путь РПЛ» и «путь регионов». Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года. В розыгрыше Кубка России впервые будет применена система Double elimination («дабл элиминейшн», вылет из турнира после двух поражений).

В «пути РПЛ» 16 команд лиги разбиты на четыре группы по четыре команды, клубы проведут шесть туров по круговой системе. Очки в матчах начисляются следующим образом: за победу в основное время — три очка, за ничью в основное время и победу в серии пенальти — два очка, за ничью в основное время и поражение в серии пенальти — одно очко, за поражение в основное время очки не начисляются. Команды, занявшие первые и вторые места, выйдут в «плей-офф РПЛ», клубы, ставшие третьими, попадут в «плей-офф пути регионов», а худшие команды в квартетах завершат выступление в турнире. «Плей-офф РПЛ» начнется с четвертьфиналов, на этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют со вторыми. На каждой стадии плей-офф верхней сетки проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию нижней сетки.

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» сыграют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встретятся с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях. В финальном матче Кубка России сыграют победители «плей-офф РПЛ» и «плей-офф пути регионов».