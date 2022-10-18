«Локомотив» минимально обыграл «Химки» в Кубке России

Полузащитник красно-зелёных Антон Миранчук открыл счёт с пенальти на 55-й минуте. Игрок через небольшую паузу пробил с точки, направив мяч в угол ворот. Виталий Гудиев не угадал направление удара. В эпизоде с назначением одиннадцатиметрового хозяева вышли в атаку правым флангом, Гирано Керк сделал пас в штрафную «Химок», где Вильсон Изидор подставился под толчок в спину от Алексея Никитина.

Нападающий железнодорожников Вильсон Изидор укрепил преимущество своей команды за девять минут до конца основного времени, но гол был отменён. Наир Тикнизян слева выполнил прострел к вратарской, Виталий Гудиев в попытке перехвата не прижал мяч, а Изидор воспользовался моментом, добив в цель, но после просмотра видеоповтора Алексей Амелин отменил гол. Отмена произошла из-за того, что Гудиев ненадолго всё же оставил на руке мяч, после чего Изидор уже нанёс удар.