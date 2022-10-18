Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетико
Райо Вальекано
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Ноттингем Форест
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Атлетик
22
Футбол. Кубок России
20:30
Динамо
Ростов
31
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Валенсия
11
Футбол. Кубок России
18:00
Локомотив
Химки
10
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
20:30
Динамо
Ростов
31
18:00
Локомотив
Химки
10
5.10
Ротор
Шинник
П 4:5
11
5.10
Динамо СПб
Алания
23
5.10
Звезда СПб
Велес
20
5.10
Черноморец Н
Енисей
01
5.10
Текстильщик
Кубань
П 2:4
00
5.10
Торпедо Вл
Акрон
01
Футбол. Кубок России. Все результаты
20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» минимально обыграл «Химки» в Кубке России

Сегодня, 18 октября, состоялся матч группового этапа 4-го раунда Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Химками». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Локомотив
ХимкиКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: ФК «Локомотив»

Полузащитник красно-зелёных Антон Миранчук открыл счёт с пенальти на 55-й минуте. Игрок через небольшую паузу пробил с точки, направив мяч в угол ворот. Виталий Гудиев не угадал направление удара. В эпизоде с назначением одиннадцатиметрового хозяева вышли в атаку правым флангом, Гирано Керк сделал пас в штрафную «Химок», где Вильсон Изидор подставился под толчок в спину от Алексея Никитина.

Нападающий железнодорожников Вильсон Изидор укрепил преимущество своей команды за девять минут до конца основного времени, но гол был отменён. Наир Тикнизян слева выполнил прострел к вратарской, Виталий Гудиев в попытке перехвата не прижал мяч, а Изидор воспользовался моментом, добив в цель, но после просмотра видеоповтора Алексей Амелин отменил гол. Отмена произошла из-за того, что Гудиев ненадолго всё же оставил на руке мяч, после чего Изидор уже нанёс удар.

В прошлой очной встрече команд в Кубке полузащитник красно-зелёных Педро Габриэл оформил покер.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Химки
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Хасбик не такой неприятный, как кажется. Его заставляют творить ерунду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь