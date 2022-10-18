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22:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» одержало вторую победу в групповом этапе Кубка России, обыграв дома «Ростов»

Московское «Динамо» обыграло «Ростов» в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 3:1. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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Источник: ФК «Динамо»

На 44-й минуте счёт открыл полузащитник бело-голубых Денис Макаров. Ответный гол на 54-й минуте с пенальти забил форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Во второй раз вперёд «Динамо» вышло на 79-й минуте, отличился нападающий Вячеслав Грулёв. Преимущество подопечных Славиши Йокановича на 87-й минуте увеличил Фёдор Смолов.

«Динамо» вышло на первое место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков после четырёх встреч. «Ростов» — на третьей строчке, в их активе шесть баллов. На втором месте в группе «Ахмат» (шесть очков, три матча), четвёртый — «Оренбург» (два балла, три игры).

Динамо
3:1
Первый тайм: 1:0
Ростов
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