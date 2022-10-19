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00:44 (мск), источник: ТАСС

Матчи «Спартака» и ЦСКА продолжат программу четвертого тура Кубка России по футболу

ТАСС, 19 октября. Программа четвертого тура группового этапа Фонбет — Кубка России по футболу продолжится в среду четырьмя матчами. Накануне в группе A московский «Локомотив» обыграл подмосковные «Химки» (1:0), а столичное «Динамо» в группе C победило «Ростов» (3:1).

ЦСКА
СпартакКубок России: результаты и календарь
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Источник: Reuters

19 октября в каждой из четырех групп пройдет по одному матчу. В квартете A «Пари Нижний Новгород» примет «Краснодар» (начало — 18:00 мск), в группе B «Факел» в Воронеже сыграет с московским «Спартаком» (18:00), в квартете C «Оренбург» дома встретится с грозненским «Ахматом» (15:30), а в группе D состоится столичное дерби — ЦСКА примет «Торпедо» (20:30).

Футбол

Кубок России 2022/2023
Группа B, 19.10.2022, 18:00

Факел-Спартак-

После трех туров только два клуба имеют стопроцентный показатель по набранным очкам. «Спартак» в группе C обыграл «Крылья Советов» (1:0), «Факел» (3:0) и «Зенит» (3:0). Места со второго по четвертое занимают клубы из Самары (6 очков), Санкт-Петербурга (3) и Воронежа (0). ЦСКА на групповом этапе Кубка России был сильнее «Торпедо» (2:0), «Урала» (2:1) и «Сочи» (2:1). Соперники армейцев по группе расположились следующим образом — екатеринбуржцы идут на второй строчке (6), автозаводцы — на третьей (3), а сочинцы — на четвертой (0).

Занимающий 14-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» подходит к матчу с идущим вторым «Спартаком» в оптимальном составе. Красно-белые в Воронеже будут вынуждены обходиться без трех травмированных полузащитников — Наиля Умярова, Виктора Мозеса и Кристофера Мартинса. Идущий третьим в чемпионате России ЦСКА в среду не сможет рассчитывать на восстанавливающихся от повреждений защитников Бруно Фукса и Игоря Дивеева, а также полузащитника Константина Кучаева. «Торпедо» в предстоящем дерби сыграет без двух травмированных — резервного вратаря Виталия Ботнаря и защитника Ильи Кутепова.

Футбол

Кубок России 2022/2023
Группа A, 19.10.2022, 18:00

Нижний Новгород-Краснодар-

В группах A и C турнирное положение перед матчами среды остается более запутанным. В первом квартете команды располагаются следующим образом — «Локомотив» (8 очков; 4 матча), «Краснодар» (7 очков; 3 матча), «Пари Нижний Новгород» (5 очков; 3 матча) и «Химки» (1 очко; 4 матча). В группе C лидирует «Динамо» (7 очков; 4 матча), места со второго по четвертое занимают «Ахмат» (6 очков; 3 матча), «Ростов» (6 очков; 4 матча) и «Оренбург» (2 очка; 3 матча).

Четвертый тур группового этапа Кубка России завершится в четверг двумя матчами. В группе B «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Крылья Советов». В группе D «Сочи» на своем поле встретится с «Уралом».

Особенности Кубка России

Обновленный Кубок России состоит из двух стадий: первая проходит с августа по декабрь 2022 года и делится на «путь РПЛ» и «путь регионов». Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года. В розыгрыше Кубка России впервые будет применена система Double elimination («дабл элиминейшн», вылет из турнира после двух поражений).

Футбол

Кубок России 2022/2023
Группа D, 19.10.2022, 20:30

ЦСКА-Торпедо-

В «пути РПЛ» 16 команд лиги разбиты на четыре группы по четыре команды, клубы проведут шесть туров по круговой системе. Очки в матчах начисляются следующим образом: за победу в основное время — три очка, за ничью в основное время и победу в серии пенальти — два очка, за ничью в основное время и поражение в серии пенальти — одно очко, за поражение в основное время очки не начисляются. Команды, занявшие первые и вторые места, выйдут в «плей-офф РПЛ», клубы, ставшие третьими, попадут в «плей-офф пути регионов», а худшие команды в квартетах завершат выступление в турнире. «Плей-офф РПЛ» начнется с четвертьфиналов, на этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют со вторыми. На каждой стадии плей-офф верхней сетки проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию нижней сетки.

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» сыграют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встретятся с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях. В финальном матче Кубка России сыграют победители «плей-офф РПЛ» и «плей-офф пути регионов».

Финал нынешнего розыгрыша запланирован на 11 июня 2023 года.

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