«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в матче Кубка России

Источник: ФК «Оренбург»

В составе хозяев отличились Степан Оганесян, Дмитрий Воробьев, Владимир Полуяхтов и Александр Павловец. У гостей голы забили Гамид Агаларов и Владимир Ильин.

Грозненцы закончили матч в меньшинстве: на 75-й минуте Гамид Агаларов получил прямую красную карточку за удар локтем.