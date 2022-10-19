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17:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в матче Кубка России

«Оренбург» дома обыграл «Ахмат» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Оренбург
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Источник: ФК «Оренбург»

В составе хозяев отличились Степан Оганесян, Дмитрий Воробьев, Владимир Полуяхтов и Александр Павловец. У гостей голы забили Гамид Агаларов и Владимир Ильин.

Грозненцы закончили матч в меньшинстве: на 75-й минуте Гамид Агаларов получил прямую красную карточку за удар локтем.

«Оренбург», набрав 5 очков, занимает последнее (четвертое) место в своей группе. «Ахмат» расположился на 2-й позиции (6 очков).

Оренбург
4:2
Первый тайм: 3:2
Ахмат
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