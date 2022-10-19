ЦСКА уступил «Торпедо» второй раз за сезон

Встреча, прошедшая на стадионе армейцев, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 11-й минуте с пенальти забил Марио Чурич.

Для ЦСКА поражение стало первым в группе. Армейцы с 9 очками лидируют в квартете D. «Торпедо», набравшее 6 очков, занимает третье место в турнирной таблице. «Черно-белые» одержали первую победу под руководством главного тренера Андрея Талалаева.