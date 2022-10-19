ЦСКА уступил «Торпедо» второй раз за сезон
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ЦСКА проиграл «Торпедо» в московском дерби в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу.
ЦСКА
Торпедо
Урал
СочиКубок России: результаты и календарь
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ЦСКА проиграл «Торпедо» в московском дерби в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу.
Встреча, прошедшая на стадионе армейцев, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 11-й минуте с пенальти забил Марио Чурич.
Для ЦСКА поражение стало первым в группе. Армейцы с 9 очками лидируют в квартете D. «Торпедо», набравшее 6 очков, занимает третье место в турнирной таблице. «Черно-белые» одержали первую победу под руководством главного тренера Андрея Талалаева.
В следующем туре «Торпедо» примет «Сочи» (6 очков), а ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом» (0).