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Футбол. Кубок России. Все результаты
19 октября, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА уступил «Торпедо» второй раз за сезон

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ЦСКА проиграл «Торпедо» в московском дерби в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу.

ЦСКА
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на стадионе армейцев, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 11-й минуте с пенальти забил Марио Чурич.

Для ЦСКА поражение стало первым в группе. Армейцы с 9 очками лидируют в квартете D. «Торпедо», набравшее 6 очков, занимает третье место в турнирной таблице. «Черно-белые» одержали первую победу под руководством главного тренера Андрея Талалаева.

В следующем туре «Торпедо» примет «Сочи» (6 очков), а ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом» (0).

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:1
Торпедо
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