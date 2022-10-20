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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» проиграл «Уралу» и потерпел четвертое поражение в группе

«Сочи» дома проиграл «Уралу» в матче 4-го тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Сочи
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Источник: Спорт-Экспресс

Голами в составе хозяев отметились Игорь Юрганов и Никита Бурмистров. За гостей забили Юрий Газинский, оформивший дубль, и Рай Влут.

Во втором тайме на 56-й минуте произошло жесткое столкновение Влута и вратаря «Сочи» Дениса Адамова. Форвард врезался коленом в голову голкиперу, который летел ему навстречу. В итоге Влута унесли на носилках, вместо него вышел Юрий Железнов. Адамова с сотрясением тоже увели, на его место вышел Николай Заболотный.

На 90+8-й минуте матча произошла массовая потасовка между игроками «Сочи» и «Урала». Иван Миладинович («Сочи»), Никита Бурмистров («Сочи»), Сергей Терехов («Сочи»), Ибраим Сиссе («Урал») и Алексей Каштанов («Урал») получили по желтой карточке. Для Каштанова она стала второй и он был удален с поля. А на 107-й минуте удаление схватил еще один игрок «Урала» Рамазан Гаджимурадов.

«Сочи» после четырех матчей занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. У команды почти не осталось шансов на выход в плей-офф турнира.

«Урал» с 9 очками сравнялся с ЦСКА, который занимает первое место. 9 ноября эти команды сыграют друг против друга в следующем туре Кубка России. «Сочи» в этот же день встретится с «Торпедо».

Сочи
2:3
Первый тайм: 1:2
Урал
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