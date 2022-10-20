«Сочи» проиграл «Уралу» и потерпел четвертое поражение в группе

Голами в составе хозяев отметились Игорь Юрганов и Никита Бурмистров. За гостей забили Юрий Газинский, оформивший дубль, и Рай Влут.

Во втором тайме на 56-й минуте произошло жесткое столкновение Влута и вратаря «Сочи» Дениса Адамова. Форвард врезался коленом в голову голкиперу, который летел ему навстречу. В итоге Влута унесли на носилках, вместо него вышел Юрий Железнов. Адамова с сотрясением тоже увели, на его место вышел Николай Заболотный.

На 90+8-й минуте матча произошла массовая потасовка между игроками «Сочи» и «Урала». Иван Миладинович («Сочи»), Никита Бурмистров («Сочи»), Сергей Терехов («Сочи»), Ибраим Сиссе («Урал») и Алексей Каштанов («Урал») получили по желтой карточке. Для Каштанова она стала второй и он был удален с поля. А на 107-й минуте удаление схватил еще один игрок «Урала» Рамазан Гаджимурадов.

«Сочи» после четырех матчей занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. У команды почти не осталось шансов на выход в плей-офф турнира.