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10:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» уже в весне, а «Зениту» пригодится помощь красно-белых: расклады Кубка России

Оцениваем положение клубов РПЛ в Кубке России за два тура до финиша группового раунда.

Спартак
Зенит
Крылья Советов
Факел
Нижний Новгород
Локомотив
Краснодар
Химки
Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Формат

Осенью клубы РПЛ играют классический групповой турнир, остальные идут по так называемому пути регионов в своей сетке плей-офф. Киберспортивная схема с «двойным вылетом» появится во второй части Кубка в 2023 году.

После осенней части Кубка продолжат выступление 16 команд. По две лучшие из каждой группы стартуют в плей-офф пути РПЛ, четыре с третьих мест вместе с четырьмя оставшимися из более низших лиг — в плей-офф пути регионов. Они будут играть параллельно с февраля по май, но теперь с пересечением.

В пути РПЛ все стадии с ¼ финала будут состоять из двух матчей, в пути регионов — из двух раундов. Клубы премьер-лиги в случае вылета из своей верхней сетки будут получать второй шанс в нижней части, один из них все равно может дойти до финала Кубка в «Лужниках».

Туры

После четырех туров группового раунда пути РПЛ ни один клуб не гарантировал себе попадание в верхнюю сетку и ни один не потерял хотя бы теоретические шансы на плей-офф. При этом в весеннюю стадию уже попали «Спартак», «Локомотив» и «Нижний Новгород», призрачны кубковые перспективы «Факела», «Сочи» и «Химок».

Два оставшихся тура были запланированы на 8 — 10 и 18 — 20 ноября. 12 сентября клубы РПЛ согласились в интересах сборной России сдвинуть эти матчи дальше на сроки чемпионата мира-2022. Новые даты РФС пока не назвал.

Группа А

«Локомотив» и «Нижний Новгород» гарантировали себе выход в плей-офф. Если железнодорожники и нижегородцы выиграют следующие матчи в основное время, то досрочно пройдут в путь РПЛ, а «Краснодару» достанется место в пути регионов.

«Быки» имеют лучший календарь в группе и все шансы на проход в верхнюю сетку, но в теории могут остаться без кубковой весны. Это произойдет, если «Химки» справятся с «НН» и крупно победят южан на их поле, а краснодарцы уступят еще и «Локо». В таком случае химчане отправятся в нижнюю сетку.

Группа В

«Спартак» после четырех побед отобрался в весеннюю стадию Кубка. Красно-белые останутся в пути РПЛ, если наберут хотя бы одно очко в двух оставшихся матчах.

«Крылья» и «Зенит», скорее всего, разыграют вторую путевку в верхнюю сетку. При этом при равенстве очков преимущество по ключевому показателю регламента — личным играм — будет у самарцев (2:0, 1:2).

«Факел» сохраняет теоретические шансы. Ему нужно не только выиграть оба матча (желательно с разностью в два и более мяча), но и дождаться двух побед «Спартака». При идеальном раскладе воронежцы даже составят компанию красно-белым в пути РПЛ, но для этого должно сложиться слишком много факторов.

Группа С

Самая ровная группа, в которой неясно ничего.

«Динамо» может гарантировать себе выход в путь РПЛ в случае победы над «Ахматом» в основное время (для этого «Оренбург» не должен по пенальти обыграть «Ростов»).

«Оренбург» в следующем туре может остаться без шансов на верхнюю сетку, если проиграет «Ростову», а «Динамо» победит «Ахмат». Но за путь регионов борьба в группе С не прекратится до последнего тура.

Группа D

В этой группе практически определилась тройка команд, которые останутся в Кубке. Чтобы попасть в путь регионов, «Сочи» после четырех поражений нужно разгромить на выезде «Торпедо», победить ЦСКА и дождаться поражения черно-белых от «Урала».

Для ЦСКА ключевым будет матч с «Уралом», а для «шмелей» — с «Торпедо». Победы — даже по пенальти — позволят москвичам и уральцам пройти в верхнюю сетку.

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